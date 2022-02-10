Нардепы тоже готовятся получить смартфоны от Зеленского: в какой фракции больше всего

Аналитики общественной сети "ОПОРА" провели подсчет и выяснили, что президентской программой по выдаче людям старше 60 лет бесплатных смартфонов смогут воспользоваться 27 народных избранников. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в Twitter "ОПОРЫ".

Верховная Рада. Фото: УНИАН

Больше всего претендентов на новые смартфоны от президента во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Так, 12 представителей "ОПЗЖ" могут воспользоваться государственной программой. Также такое право может быть у 7 нардепов "Батькивщины".

Еще по два депутата могут рассчитывать на смартфон в президентской фракции "Слуга народа", а также группах "Довира" и "За будущее". В "Европейской Солидарности" всего один парламентарий может получить смартфон.

Отметим, власти Украины решили с большей силой мотивировать людей преклонного возраста вакцинироваться против коронавируса. Учитывая, что больше всего риск получить осложнения от болезни и именно у тех, кто в возрасте. Потому президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля сделал заявление о том, что все граждане Украины, которым за 60 лет, смогут получить от государства по современному смартфону, но только в том случае, если пройдут полный курс вакцинации против коронавируса.

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