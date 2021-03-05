Украинцам планируют разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах внедрить в Украине двойное гражданство со странами Евросоюза. Об этом шла речь на брифинге министра в пятницу, 5 марта.

В Украине планируют разрешить двойное гражданство - фото из открытых источников

"Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отображена в будущем в законодательстве относительно участия лиц с двойным или множественным гражданством в государственной жизни Украины. Политика, которую мы будем реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы, и список этих стран будет калибрироваться, он будет зависеть от некоторых критериев", — сообщил Кулеба.

Министр добавил, что гражданин Украины, который выехал на постоянное место жительства, например, в страну ЕС в перспективе сможет стать гражданином этой страны ЕС, и остаться при этом частью украинского общества.

"Нам надо держать вместе миллионы украинцев, разбросанных по всему миру, мы не должны мешать их интеграции в общество, в котором они решили продолжить свою жизнь, но мы должны, как государство, приложить все усилия, чтобы они оставались украинцами, чтобы они сохраняли связь со своей родиной, чтобы они были адвокатами Украины уже в новом для себя обществе", — отметил министр.

В то же время министр рассказал и о ряде ограничений на двойное гражданство. Так оно будет запрещено для депутатов парламента и министров. Также не будет разрешено двойное гражданство с РФ.

"Я являюсь последовательным сторонником этой идеи, мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это государство-агрессор, с ним не может идти речи о любом двойном гражданстве", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, что ранее стало известно, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство.

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