Дубинский рассказал, когда случится конституционный переворот

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Дмитрий Симоненко
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр
Дубинский предсказал, когда произойдет конституционный переворот. Нардеп
проводит параллель с политическими событиями, которые произошли в весенний
локдаун. В пример он приводит принятие закона о рынке земли.
Дубинский считает, что возможное введение зимнего
локдауна – это попытка властей не столько сократить рост заболеваемости
коронавируса, сколько возможность не допустить еще одной революции из-за недовольства украинцев экономической
ситуации в стране, в том числе и из-за обострения конституционного кризиса. Политик предсказывает, что карантин будет объявлен в середине следующего месяца, и
именно в тот период произойдет "перезапуск неконституционного Конституционного Суда,
его снос, с помощью иностранных партнеров", а также избрания "удобных" судей
без ведома представителей СМИ — по-тихому.
Также,
Дубинский описывает детали своего плана "выживания" украинцев в условиях
пандемии, который отправил на согласование коллегам. Некоторые его пункты
схожи с теми, что предлагает Зеленский.
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