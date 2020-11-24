Дубинский рассказал, когда случится конституционный переворот

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский предсказал, когда произойдет конституционный переворот. Нардеп проводит параллель с политическими событиями, которые произошли в весенний локдаун. В пример он приводит принятие закона о рынке земли.

"Когда был принят рынок земли? Когда страна ушла на карантин. Тогда, когда нельзя было проводить массовые мероприятия, люди были максимально напуганы и сидели по домам. Именно тогда и была проведена земельная реформа во втором чтении", — пишет нардеп.

Дубинский считает, что возможное введение зимнего локдауна – это попытка властей не столько сократить рост заболеваемости коронавируса, сколько возможность не допустить еще одной революции из-за недовольства украинцев экономической ситуации в стране, в том числе и из-за обострения конституционного кризиса. Политик предсказывает, что карантин будет объявлен в середине следующего месяца, и именно в тот период произойдет "перезапуск неконституционного Конституционного Суда, его снос, с помощью иностранных партнеров", а также избрания "удобных" судей без ведома представителей СМИ — по-тихому.

"Сделают внеочередную парламентскую сессию, и протащат эту тему. По сути, будет Конституционный переворот. Пока мы будем все сидеть на карантине", — продолжает предсказывать нардеп.

Также, Дубинский описывает детали своего плана "выживания" украинцев в условиях пандемии, который отправил на согласование коллегам. Некоторые его пункты схожи с теми, что предлагает Зеленский.

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