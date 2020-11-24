kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

18914.87

ETH/USD

601.45

LTC/USD

88.30

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Дубинский рассказал, когда случится конституционный переворот
commentss НОВОСТИ Все новости

Дубинский рассказал, когда случится конституционный переворот

По мнению политика, переворот произойдет в середине декабря, и пояснил почему

сегодня, 22:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский предсказал, когда произойдет конституционный переворот. Нардеп проводит параллель с политическими событиями, которые произошли в весенний локдаун. В пример он приводит принятие закона о рынке земли.

Дубинский рассказал, когда случится конституционный переворот

"Когда был принят рынок земли? Когда страна ушла на карантин. Тогда, когда нельзя было проводить массовые мероприятия, люди были максимально напуганы и сидели по домам. Именно тогда и была проведена земельная реформа во втором чтении", — пишет нардеп.

Дубинский считает, что возможное введение зимнего локдауна – это попытка властей не столько сократить рост заболеваемости коронавируса, сколько возможность не допустить еще одной революции из-за недовольства украинцев экономической ситуации в стране, в том числе и из-за обострения конституционного кризиса. Политик предсказывает, что карантин будет объявлен в середине следующего месяца, и именно в тот период произойдет "перезапуск неконституционного Конституционного Суда, его снос, с помощью иностранных партнеров", а также избрания "удобных" судей без ведома представителей СМИ — по-тихому.

"Сделают внеочередную парламентскую сессию, и протащат эту тему. По сути, будет Конституционный переворот. Пока мы будем все сидеть на карантине", — продолжает предсказывать нардеп.

Также, Дубинский описывает детали своего плана "выживания" украинцев в условиях пандемии, который отправил на согласование коллегам. Некоторые его пункты схожи с теми, что предлагает Зеленский.  


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-konstitucionnyy-perevorot-provedut-poka-my-budem-vse-sidet-na-karantine
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ