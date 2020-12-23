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Друг Кернеса - о дочери политика, которую никто не знал: "Ей 11 лет"

Павел Фукс поведал историю девочки Сони

сегодня, 13:31
Автор:

Владимир Лавский

Соратник бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс впервые рассказал о дочери политика. Слова Фукса приводит издание "Страна". 

Друг Кернеса - о дочери политика, которую никто не знал: "Ей 11 лет"

"Знал ли я о дочери Кернеса? Ну конечно. Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа — просто копия! И внешне, и по характеру", — заявил Фукс. 

В Харькове идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного".  Мэра Харькова похоронят 23 декабря на втором городском кладбище. Начало захоронения запланировано на 13:30.

Ранее "Комментарии" называли одну из версий, кто заразил Геннадия Кернеса. Также Павел Фукс рассказал, что будет с Харьковом дальше после смерти политика. 


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Источник: https://strana.ua/articles/interview/308244-druh-kernesa-pavel-fuks-rasskazal-o-svoikh-otnoshenijakh-s-merom-i-eho-bolezni.html
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