Друг Кернеса - о дочери политика, которую никто не знал: "Ей 11 лет"

Соратник бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс впервые рассказал о дочери политика. Слова Фукса приводит издание "Страна".

"Знал ли я о дочери Кернеса? Ну конечно. Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа — просто копия! И внешне, и по характеру", — заявил Фукс.

В Харькове идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса. Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-инфекцией. В мэрии объяснили, что причиной его смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, поэтому его не будут хоронить, как "ковидного". Мэра Харькова похоронят 23 декабря на втором городском кладбище. Начало захоронения запланировано на 13:30.

Ранее "Комментарии" называли одну из версий, кто заразил Геннадия Кернеса. Также Павел Фукс рассказал, что будет с Харьковом дальше после смерти политика.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!