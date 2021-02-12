Довыборы в Раду: поможет ли «Слуге народа» сила Вирастюка

Партия "Слуга народа" выдвинула двух кандидатов на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 марта (нардепы Руслан Требушкин и Зиновий Андрийович, выиграв осенью выборы мэров Покровска и Надворной, соответственно, сложили мандаты). По избирательному округу №50 в Донецкой области пойдет глава Покровской районной государственной администрации Андрей Бондаренко. По округу №87 в Ивано-Франковской — спортсмен, некогда самый сильный человека мира, актер Василий Вирастюк. Уже известны и некоторые их конкуренты. О чём говорит выбор "слуг"? Каковы шансы известных участников процесса в битве за мандаты на данный момент?

Вирастюка любят в Ивано-Франковской области, но поможет ли это ему выиграть? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

На округе в Ивано-Франковской области ожидается "заруба"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация, победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии" Алексей Голобуцкий считает, что Андрей Бондаренко как кандидат от "слуг" на избирательном округе №50 (входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район) — чисто формальное выдвижение.

"Учитывая, что по этому же округу идет руководитель молодежного крыла ОПЗЖ, генпродюсер закрытого санкциями канала "112 Украина" Артем Марчевский, — шансов у Бондаренко нет, — уверен политтехнолог. — Рейтинг ОПЗЖ на Донбассе высокий. И то, что Марчевского там особо не знают, роли не играет. Голосовать будут за партию. Еще один серьезный конкурент — мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого выдвинул недавно созданный местный политический проект Рината Ахметова "Порядок". Судя по билбордам, которыми уже увешивается округ, Аксенова поддерживает руководитель местного шахтоуправления "Покровское" (с недавних пор входит в бизнес-империю Ахметова), экс-нардеп Леонид Байсаров. Так что основная схватка тут, скорее всего, развернется между медведчуковским и ахметовским кандидатами".

Куда интереснее, по словам Алексея Голобуцкого, будет битва в 87-м избирательном округе в Ивано-Франковской области (Ярема, Надворная, Надворянский район, части Богородчанского и Коломыйского районов).

"Да, Вирастюк имеет медийную раскрутку, всеукраинскую известность. И то, что родился в Ивано-Франковске, сыграет за него. Но шансов у кандидата от "слуг" практически нет, — считает эксперт. — Самый сильный и богатый конкурент — бывший нардеп, экс-глава партии "УКРОП", а ныне депутат Ивано-Франковского облсовета от партии "За майбутнє" Александр Шевченко, которые некогда возглавлял менеджмент курорта "Буковель". Партнер Игоря Коломойского. Не как Боголюбов, конечно. Более низкого уровня. Но всё же… Для Коломойского важно иметь еще один "штык" в Раде. Он ведь всё более явно играет против Офиса президента. Шевченко уже обвешал всё билбордами, на страницах в соцсетях много свежих фото в вышиванке, со священниками, проводит встречи в селах и городах округа".

Также в битву за мандат на этом округе вступят: от "Европейской солидарности" волонтер Маруся Звиробий (Елена Биленька), представитель "Свободы" Руслан Кошулинский (бывший вице-спикер парламента, а ныне глава фракции "Свободы" во Львовском горсовете), бывший руководитель "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк (самовыдвиженец).

"У "Евросолидарности" имеется определенная популярность в данном регионе. Так что любой кандидат от нее — серьезен. Хоть, как по мне, Звиробий — не лучший выбор. Скандальная довольно… Однозначно на этом округе будет "заруба". Все занимают проевропейскую, патриотическую позиции. Нет сильного идеологического разнобоя", — подчеркивает Алексей Голобуцкий.

"Офис президента решил воспользоваться брендом самого Вирастюка"

Свое мнение высказал и руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых.

"Если говорить о Вирастюке, то на Западной Украине он пользуется заслуженной славой богатыря и незаурядного спортсмена. И шансы у него, вероятней всего, были бы. Но, в данной ситуации, "Слуги народа" пытаются заполучить очередной "штык" в ВР благодаря личной известности Василия. А не его политической и общественной позиции", — отмечает Вострых.



По словам эксперта, прошедшие от "слуг" депутаты в своих округах на Западной Украине сейчас не пользуются уже той поддержкой, которая была в 2019 году.

"Цены на услуги ЖКХ, "мирные инициативы" президента и многое другое, что совершалось в турборежиме, в последнее время всё больше создают негатив, чем позитив в обществе. Через эту призму и будет рассматриваться данная кандидатура, — прогнозирует Олег Вострых. — Офис президента решил воспользоваться брендом самого Вирастюка, с подсветкой от президента и его партии, раскручивая Василия как спортсмена, активного помощника нашим воинам на передовой и в реабилитации после операций. Что, по задумке, должно привлечь на его сторону активных патриотов и молодежь. Насколько это сработает, судить сложно. Но шансы на сегодня не очень велики. Придется очень сильно поработать. И на словесных дуэлях тоже. А тут еще январские платежки начинают приходить к избирателям".

С Андреем Бондаренко, который будет бороться за мандат на Донетчине, всё обстоит немного иначе, считает эксперт.

"Чиновник по линии президентской вертикали районного масштаба — не совсем та величина, которая сможет противостоять политикам национального уровня. Даже используя админресурс, шансов на победу в данном регионе не так много. Регион больше поддержит кого-то из ОПЗЖ или подобного рода политиков. Так что ожидать тут победы "слугам" не приходится. И поэтому в прессе сейчас идут разговоры о техническом статусе кандидата в 50 округе", — отмечает Олег Вострых.

По его словам, многие украинцы уже не хотят себя идентифицировать со "Слугой народа". Особенно те, кто строит свою политическую карьеру на будущее и думает о своем реноме.

"Но итог этих выборов для Офиса президента, "Слуги народа" и прочих политических сил будет иметь тактическую составляющую. Рейтинг падает — или растет? Кто сможет поднять свой авторитет, а кто его уронит? Так что мартовские довыборы в Раду обещают стать новым увлекательным реалити-шоу. Правда, от его результата, гражданам Украины не станет жить лучше", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие политические партии украинцы нынче поддерживают больше всего. К слову, на первом месте, по результатам опросов, оказалась "Европейская солидарность".

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