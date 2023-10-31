Доверяют ли украинцы власти: КМИС озвучил результаты опроса

Если взять май 2022 и октябрь 2023 года, то довольно ярко прослеживается снижение доверия к институтам центральной власти в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 30 сентября — 13 октября 2023 года.

Зеленский, Шмыгаль, Стефанчук. Фото из открытых источников

С 91% до 76% стало меньше тех, кто доверяет президенту, с 74% до 39% — снизилось доверие к правительству, с 58% до 21% ухудшилось доверие к парламенту.

При этом социологи уточняют, что, если с доверием к Кабмину и Верховной Раде вообще плохая ситуация, то с доверием к президенту картина выглядит лучше. На сегодняшний день все-таки большинство украинцев доверяют главе государства.

Среди институтов, как и ранее, доверие сохраняют ВСУ и волонтеры. Так, сейчас 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года — 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года — 87%)", — говорится в отчете КМИС по итогам исследования.

Доверие к местным органам самоуправления осталось практически на том же уровне: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют власти на местах, а 46% — не доверяют.

Читайте также на портале "Комментарии" — в октябре этого года, не случись широкомасштабного российского вторжения, украинцы избирали бы новый парламент. А на март-2024 намечены очередные президентские выборы, которые вряд ли будут возможны, если война не прекратится. Несмотря на то, что руководство Украины периодически размышляет о выборах во время войны, подавляющее число граждан выступают резко против. Так, согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться только после войны. О чем говорят эти данные? Почему, несмотря на войну, разговоры о выборах то и дело становятся частью нашего информпространства? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



