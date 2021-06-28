Досрочные президентские выборы: имеют ли почву такие слухи

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Ольга Чародий
Ряд Telegram-каналов сообщает, что президент Зеленский в случае неблагоприятной для него политической ситуации в стране может объявить всенародные перевыборы (прежде всего – президентские) совместно с референдумом (донбасский кейс и/или законопроект об олигархах).
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Имеют ли почву такие слухи? Какой сценарий развития событий в случае политкризиса, который прочат на осень, кажется наиболее вероятным? Эксперты оценили такую стратегию для портала "Комментарии".
Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай
считает, что потенциально такой сценарий возможен. Но не совсем ясен механизм
его осуществления.
Сейчас, подчеркивает он, ситуация другая.
Для того, чтобы рассмотреть вопрос "перезагрузки" каденции
президента, необходимо рассмотреть мотивы, поводы и возможности. Так считает
политический консультант Александр Вербицкий. Кроме того, следует учитывать
возникающие взаимосвязи, то есть варианты новых возможностей, которые появятся в случае проведения перевыборов.
По мнению Александра Вербицкого, мотивы в таком случае
просты:
1) сохранение власти при достаточном для победы рейтинге
(достаточном — в двух турах, в условных двойках кандидатов
"Зеленский-Порошенко" и "Зеленский-Бойко");
2) переформатирование монобольшинства в ещё более управляемое
коалиционное большинство (по новым правилам, то есть с сокращением количества
депутатов до 300 человек и выборами только по спискам, без мажоритарной
составляющей, на основе собственной партии и сателлитов, возможно, из числа
союзников, например "Батькивщины" и новых проектов).
Поводы, считает политконсультант, тоже не особо сложные:
- отсутствие какого-либо видимого прогресса в вопросе
Донбасса со стороны партнеров (Нормандский формат);
- явная усталость ЕС от Украины из-за невыполнения Минских
соглашений, настойчивых требований по принятию решения относительно "кейсов о
безвизе" с ЕС по направлениям (экономика, культура, кибербезопасность,
совместная безопасность/интреграция в систему коллективной безопасности);
- невнятные ответы от партнеров (США, ЕС, Великобритания) о
будущем отношений с Украиной (какая роль в партнерстве отводится Украине?) и
желание самостоятельности в принятии решений, например, по судьбе нашей
газотранспортной системы (ГТС).
Возможности эксперт расценивает следующим образом:
1) получение дополнительного срока для переформатирования
собственных полномочий (заявление президента о том, что республика
парламентско-президентская, но избиратели всю ответственность возлагают на
первое лицо);
2) формирование новой собственной команды и подготовка
варианта преемственности власти;
3) дальнейшее проведение (корректировка) начатых реформ.
Александр Вербицкий считает, что для досрочных выборов
возможны такие шаги:
- объявление внеочередных парламентских выборов (если
парламентарии провалят законопроекты о новой избирательной системе, то есть не
согласятся с упразднением мажоритарки и сокращением колличества избранников до 300,
а также если они затянут или не проголосуют законопроект "Об олигархах");
- объявление внеочередных президентских выборов;
- солидарное проведение всенародного референдума по
"Донбасскому вопросу" как вызов бездействию технических партнеров и
показатель собственной активности президента и его команды.
Как мы сообщали ранее, во время выборов в Украине участник гонки на выездной округ может потратить сумму в районе полумиллиона долларов. Об этом сказала в материале портала "Комментарии" политтехнолог, политический консультант Анне Быкова.
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