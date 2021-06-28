Досрочные президентские выборы: имеют ли почву такие слухи

Ряд Telegram-каналов сообщает, что президент Зеленский в случае неблагоприятной для него политической ситуации в стране может объявить всенародные перевыборы (прежде всего – президентские) совместно с референдумом (донбасский кейс и/или законопроект об олигархах).

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Имеют ли почву такие слухи? Какой сценарий развития событий в случае политкризиса, который прочат на осень, кажется наиболее вероятным? Эксперты оценили такую стратегию для портала "Комментарии".

"Президент должен обосновать необходимость досрочных выборов главы государства"

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай считает, что потенциально такой сценарий возможен. Но не совсем ясен механизм его осуществления.

"В новой украинской истории был только один случай, когда действующий президент шел на внеочередные выборы. Это произошло в 1994 году. Тогда Верховная Рада и президент Кравчук нашли компромисс на фоне социально-экономического и политического кризиса в стране — пошли на досрочные выборы президента, которые практически совпали с выборами парламента второго созыва", — напоминает эксперт.

Сейчас, подчеркивает он, ситуация другая.

"Президент должен обосновать необходимость досрочных выборов главы государства существующими в Конституции нормами, а не частными "хотелками". А из всех условий досрочных выборов президента на сегодня можно реализовать только одно — уход Зеленского в отставку. Но тогда он не сможет выполнять свои обязанности главы государства, поскольку они перейдут к спикеру Рады – Разумкову, — поясняет Валентин Гайдай. – Впрочем, учитывая, что у нас нормы Конституции постоянно нарушаются чуть ли не с момента ее принятия, беспочвенные внеочередные выборы президента без ухода в отставку Зеленского вполне возможны".

Для того, чтобы рассмотреть вопрос "перезагрузки" каденции президента, необходимо рассмотреть мотивы, поводы и возможности. Так считает политический консультант Александр Вербицкий. Кроме того, следует учитывать возникающие взаимосвязи, то есть варианты новых возможностей, которые появятся в случае проведения перевыборов.

По мнению Александра Вербицкого, мотивы в таком случае просты:

1) сохранение власти при достаточном для победы рейтинге (достаточном — в двух турах, в условных двойках кандидатов "Зеленский-Порошенко" и "Зеленский-Бойко");

2) переформатирование монобольшинства в ещё более управляемое коалиционное большинство (по новым правилам, то есть с сокращением количества депутатов до 300 человек и выборами только по спискам, без мажоритарной составляющей, на основе собственной партии и сателлитов, возможно, из числа союзников, например "Батькивщины" и новых проектов).

Поводы, считает политконсультант, тоже не особо сложные:

- отсутствие какого-либо видимого прогресса в вопросе Донбасса со стороны партнеров (Нормандский формат);

- явная усталость ЕС от Украины из-за невыполнения Минских соглашений, настойчивых требований по принятию решения относительно "кейсов о безвизе" с ЕС по направлениям (экономика, культура, кибербезопасность, совместная безопасность/интреграция в систему коллективной безопасности);

- невнятные ответы от партнеров (США, ЕС, Великобритания) о будущем отношений с Украиной (какая роль в партнерстве отводится Украине?) и желание самостоятельности в принятии решений, например, по судьбе нашей газотранспортной системы (ГТС).

Возможности эксперт расценивает следующим образом:

1) получение дополнительного срока для переформатирования собственных полномочий (заявление президента о том, что республика парламентско-президентская, но избиратели всю ответственность возлагают на первое лицо);

2) формирование новой собственной команды и подготовка варианта преемственности власти;

3) дальнейшее проведение (корректировка) начатых реформ.

Александр Вербицкий считает, что для досрочных выборов возможны такие шаги:

- объявление внеочередных парламентских выборов (если парламентарии провалят законопроекты о новой избирательной системе, то есть не согласятся с упразднением мажоритарки и сокращением колличества избранников до 300, а также если они затянут или не проголосуют законопроект "Об олигархах");

- объявление внеочередных президентских выборов;

- солидарное проведение всенародного референдума по "Донбасскому вопросу" как вызов бездействию технических партнеров и показатель собственной активности президента и его команды.

"Каждый из этих шагов достаточно серьезен даже не в среднесрочной (на что могут рассчитывать в Офисе президента), а в долгосрочной перспективе. Последствия должны быть как минимум прогнозируемы, а не просто заявлены на уровне лозунгов, — отмечает Александр Вербицкий. – Президенту Украины сегодня приходится принимать не просто интересные, а знаковые решения при помощи единственно имеющегося у него рабочего органа — СНБО. Например, когда речь идет о прекращении действия специальных разрешений о недропользовании, в отношении разработки и добычи углеводородов.





Если внимательно присмотреться (вчитаться и проанализировать), то получается, что некоторые специальные разрешения выдавались ранее практически иностранным субъектам хозяйствования, конечными бенефициарами которых являются граждане Кипра, США и так далее. Но не будем забывать, что такого рода разрешения на территории Украины простым смертным было получить невозможно — только через двери Администрации президента. Скорее всего — взамен на гарантии неприкосновенности, а не только на финансовые преференции.





Допускаю также, что Зеленский решил разыграть отечественную "нефтяную карту" по новому, чтобы избавить себя от груза прежних лет, то есть — обязательств прежних администраций. Таким образом, всё вновь приходит к тому, что у нынешнего президента появляются новые рычаги управления или появятся новые предложения для инвесторов".

Как мы сообщали ранее, во время выборов в Украине участник гонки на выездной округ может потратить сумму в районе полумиллиона долларов. Об этом сказала в материале портала "Комментарии" политтехнолог, политический консультант Анне Быкова.











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