До 20 тысяч долларов: нардеп рассказал, куда потратить средства по экономическому паспорту

На брифинге народный депутат и председатель партии Давид Арахамия рассказал, какие суммы будут накапливаться на счетах детей после внедрения экономического паспорта украинца и куда деньги можно будет использовать.



Давид Арахамия, фото Facebook

По его словам, минимально на счету того, кому выдадут паспорт, будет размещено в долларовом эквиваленте от 10 000 долларов до 20 000 долларов. Средства будут храниться на защищенных счетах в банках. Использовать их можно будет для оплаты обучения в вузах или покупке жилья для ребенка.

Если у ребенка есть жилье, родители смогут эти средства перечислить на персональный накопительный пенсионный счет ребенка. Также депутат пояснил, что внедрять накопительные пенсионные счета будут с 2022 года.

Получить экономические паспорта смогут не все дети. Сейчас идет дискуссия относительно того, кому будут выплачивать, или детям, рожденным с 2019 года, или рожденным с момента вступления закона в силу. Суммы доходов от уплаченной ренты с 2022 года предварительно подсчитаны в Министерстве экономики и Офисе президента.

"Сначала там были конкретные суммы, а затем мы решили, что инфляция может "съесть" часть этой суммы. Поэтому привязали суммы к минимальной заработной плате. Будут действовать программы компенсации инфляционных процессов. Кроме того, эти средства могут быть размещены в облигациях внутреннего займа, чтобы семья имела доходность и таким образом будут компенсироваться инфляционные процессы. В таком случае эти средства в виде облигаций внутреннего займа будут приносить в государственную казну дополнительный доход", — пояснил депутат.

Как сообщал портал "Комментарии", что скрывается под инициативой президента об экономическом паспорте украинца.







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