До 20 тысяч долларов: нардеп рассказал, куда потратить средства по экономическому паспорту

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Козлова Альбіна
На брифинге народный депутат и председатель партии Давид Арахамия рассказал, какие суммы будут накапливаться на счетах детей после внедрения экономического паспорта украинца и куда деньги можно будет использовать.
Давид Арахамия, фото Facebook
По его словам, минимально на счету того, кому выдадут паспорт, будет размещено в долларовом эквиваленте от 10 000 долларов до 20 000 долларов. Средства будут храниться на защищенных счетах в банках. Использовать их можно будет для оплаты обучения в вузах или покупке жилья для ребенка.
Если у ребенка есть жилье, родители смогут эти средства перечислить на персональный накопительный пенсионный счет ребенка. Также депутат пояснил, что внедрять накопительные пенсионные счета будут с 2022 года.
Получить экономические паспорта смогут не все дети. Сейчас идет дискуссия относительно того, кому будут выплачивать, или детям, рожденным с 2019 года, или рожденным с момента вступления закона в силу. Суммы доходов от уплаченной ренты с 2022 года предварительно подсчитаны в Министерстве экономики и Офисе президента.
Как сообщал портал "Комментарии", что скрывается под инициативой президента об экономическом паспорте украинца.
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