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Главная Новости Политика внутренняя политика До 170 тысяч гривен: в Раде предлагают штрафовать за изображение Украины без оккупированных территорий
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До 170 тысяч гривен: в Раде предлагают штрафовать за изображение Украины без оккупированных территорий

Также документ предусматривает наказание за публичное отрицание Голодомора и Холокоста

сегодня, 15:35
Автор:

Лиза Снисар

В Верховной Раде рассматривают законопроект №5166 о том, чтобы штрафовать за изображение Украины без оккупированных территорий. Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики рекомендует принять соответствующий законопроект за основу. Об этом говорится в сообщении информационного управления аппарата ВР.

До 170 тысяч гривен: в Раде предлагают штрафовать за изображение Украины без оккупированных территорий

Голосование в Верховной Раде - фото из открытых источников

Этот документ предлагает штрафовать за распространение изображения очертаний территории Украины или карты Украины без временно оккупированных территорий. Речь идет о картинке в печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе.

Такие действия закон предлагает наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 85-170 тысяч гривен.

Кроме того, документ предусматривает наказание за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста, депортации из Крыма крымских татар в 1944 году, или оправдание действий организаторов этих международных преступлений. За это грозит штраф в размере 2 тысяч таких минимумов, то есть 34 тысячи гривен, или общественные работы на срок до 200 часов.

Повторное нарушение планируют наказывать штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен) или общественными работами на срок от 100 до 240 часов.

Если нарушение совершили национальные общественные деятели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, им будет грозить штраф от 5 тысяч до 7 тысяч таких минимумов (85-119 тысяч гривен) или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.

Отметим, что этот закон также предусматривает уголовную ответственность за лишение права собственности на оккупированных территориях.

Напомним, что ранее на сайте президента опубликовали Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.


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Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/news_kom/205696.html
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