Деятельность украинской власти за два года значительно ухудшилась по всем направлениям — опрос

Представители Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива провели опрос насчет достижений власти при президенте Владимире Зеленском за последние два года. Отметим, что лишь 9% опрошенных записали в "заслуги" руководства страны перемирие на Донбассе, номинально объявленное в июле 2020 года.

Украинские власти сражаются с "ОПЗЖ", не обращая внимания на другие вопросы. Фото: УП

Лидерство среди достижений Владимира Зеленского, по словам экспертов, держит введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и отдельных украинских телеканалов. Такого мнения придерживается 81,3% экспертов.

Подобные результаты могут свидетельствовать о том, что большинство из обещаний, данных новыми политиками, остались не выполненными, особенно касающиеся конфликта на Донбассе.

Некоторые отечественные СМИ транслируют мысль, что подобным отношением к Медведчуку и другим представителям этой партии Зеленский пытается прикрыть свои прегрешения. Так, к примеру, согласно информации "112.юа", Медведчук якобы сделал для Украины за последние пару лет больше, чем президент.

"Он [Медведчук] договорился о снижении цены на газ на 25%, что в конечном итоге привело бы к существенному снижению цены для конечного потребителя. Медведчук разработал и презентовал в Страсбурге, в Европарламенте мирный план по возвращению Донбасса. В его основе лежат прямые переговоры в четырехугольнике: Киев-Донецк-Луганск-Москва. Этот план, по мнению представителей Берлина, Парижа, Москвы, Луганска и Донецка является самым реалистичным и самым оптимальным для решения конфликта на Донбассе", — отмечают представители портала "112.юа".

Также Медведчуку приписывают договоренности насчет получения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако Украина на официальном уровне отказалась от приобретения этого препарата, аргументируя это политическими взглядами.

Неоднозначно сложилась и ситуация с заложниками в ОРДЛО. Ранее Виктор Медведчук вплотную занимался темой освобождения украинцев, находящихся в плену у боевиков так называемых "Л-ДНР", однако Украина отказалась от его услуг. И теперь переговорный процесс насчет обмена пленными уже около года стоит на месте.

Более 62% опрошенных подчеркивают, что главным провалом президента Владимира Зеленского является слабая кадровая политика. Вероятно, когда на этот момент будет обращаться больше внимания, чем на противостояние с опытными политиками, Украина сможет развиваться дальше, а не топтаться на месте.

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