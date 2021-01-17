Язык
Coinspot 17.01.2021
BTC/USD
35069.31
ETH/USD
1204.94
LTC/USD
140.05
НБУ 17.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
ДНР и ЛНР показали, что больше не доверяют украинской власти
во главе с Зеленским, а достойным доверия считают лишь Медведчука.
ДНР / ЛНР сделали заявление о передаче пленных Медведчуку - фото: из открытых источников
Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook заявление непризнанных ДНР / ЛНР о готовности передать группу удерживаемых лиц Киеву при посредничестве председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.
"16 января власти непризнанных республик заявили, что в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц, передача состоится при посредничестве главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Виктора МЕДВЕДЧУКА. Согласно заявлению непризнанных ДНР и ЛНР, в эту группу должны войти женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица", - написал публицист.
Джангиров обратил внимание, что передача пленных Виктору Медведчуку - это символический жест.
"Однако с
политической точки зрения становится очевидно, что результаты, которые Банковой
обычно выдаются за титанические усилия многих людей во главе с Президентом ЗЕ и
увязываются с выполнением "Минска-2", на самом деле вполне доступны одному
человеку. И без привязки к Минскому Процессу.
Если же говорить по сути, то, конечно же, передача пленных
/ удерживаемых лиц самопровозглашенными республиками Виктору МЕДВЕДЧУКУ
является символическим жестом, как, впрочем, и любой "жест доброй воли", -
поделился выводами автор.
Джангиров разъяснил, что Минский процесс превратился в "Минский тупик", поэтому ДНР и ЛНР больше не верят украинской власти во главе с Зеленским.
"В "сухом остатке" мы получаем вместо вялотекущего Минского
Процесса безнадежный Минский Тупик: официальная позиция Киева на сегодня -
"политические пункты Минска-2 выполнить невозможно". Такую позицию можно сколь
угодно красноречиво аргументировать на подконтрольной территории, но нужно
честно признать - "по ту сторону" она убивает на корню всякое желание
вести переговоры", - отметил публицист.
При этом, по словам Джангирова, нет ничего удивительного, что представители ДНР / ЛНР заявили о готовности передать удерживаемых украинцев именно Медведчуку.
"Поэтому нет ничего удивительного в том, что представители ОРДЛО передают удерживаемых украинцев именно Виктору МЕДВЕДЧУКУ - оппозиционному политику, последовательно выступающему за выполнение Минских соглашений - как по содержанию, так и порядку выполнения. Тем более, что суммарно председатель политсовета ОПЗЖ за годы конфликта на Донбассе освободил около тысячи человек по обе стороны конфликта", - напомнил публицист.
Джангиров уточнил, что ДНР и ЛНР публично согласились
выполнять мирный план Медведчука.
"А его мирный план-концепция - единственный мирный план, который: а) основывается на Минских соглашениях; б) поддерживается непризнанными ДНР / ЛНР, о чем их представители публично заявили еще два года назад", - добавил эксперт.
"Кстати, в
2019-2020 гг. окружение ЗЕЛЕНСКОГО, прячась за освобождением людей,
заявляло, что якобы "Украина выполнила" Парижские договоренности (т. е.
обязательства, которые Киев взял на себя по итогам встречи в "нормандском
формате" 09 -10.12.2019). Очевидно, что такая спекуляция не будет принята
в ОРДО и ОРЛО", - акцентировал публицист.
Джангиров подчеркнул: заявление ДНР и ЛНР свидетельствует, что Медведчук - это единственный украинский топ-политик, кому они доверяют.
"Наконец, главный вопрос - это доверие. О чем говорит
такая новость? А говорит она о том, что ни в Донецке, ни в Луганске нет
никакого доверия к украинской власти во главе с Зеленским. И если непризнанные
ДНР / ЛНР заявляют о готовности передать удерживаемых лиц МЕДВЕДЧУКУ,
значит, он является единственной фигурой, кому они доверяют", - сделал
вывод публицист.
"Но, главное, - люди вернутся домой, и хочется
надеяться, что анонсированные проверки со стороны украинских компетентных
органов будут мягкими и непродолжительными", - заключил политический
публицист Дмитрий Джангиров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости