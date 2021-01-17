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Главная Новости Политика внутренняя политика Заявление ДНР / ЛНР о готовности передать пленных Медведчуку говорит о том, что он - единственный, кому они доверяют, - Джангиров
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Заявление ДНР / ЛНР о готовности передать пленных Медведчуку говорит о том, что он - единственный, кому они доверяют, - Джангиров

Медведчук оказался единственным украинским топ-политиком, которому доверяют представители ДНР / ЛНР

сегодня, 14:51
Автор:

Станислав Молчанов

ДНР и ЛНР показали, что больше не доверяют украинской власти во главе с Зеленским, а достойным доверия считают лишь Медведчука. 

Заявление ДНР / ЛНР о готовности передать пленных Медведчуку говорит о том, что он - единственный, кому они доверяют, - Джангиров

ДНР / ЛНР сделали заявление о передаче пленных Медведчуку - фото: из открытых источников


Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook заявление непризнанных ДНР / ЛНР о готовности передать группу удерживаемых лиц Киеву при посредничестве председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. 


"16 января власти непризнанных республик заявили, что в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц, передача состоится при посредничестве главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Виктора МЕДВЕДЧУКА. Согласно заявлению непризнанных ДНР и ЛНР, в эту группу должны войти женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица", - написал публицист. 


Джангиров обратил внимание, что передача пленных Виктору Медведчуку - это символический жест. 


"Однако с политической точки зрения становится очевидно, что результаты, которые Банковой обычно выдаются за титанические усилия многих людей во главе с Президентом ЗЕ и увязываются с выполнением "Минска-2", на самом деле вполне доступны одному человеку. И без привязки к Минскому Процессу. 

 

Если же говорить по сути, то, конечно же, передача пленных / удерживаемых лиц самопровозглашенными республиками Виктору МЕДВЕДЧУКУ является символическим жестом, как, впрочем, и любой "жест доброй воли", - поделился выводами автор. 

 

Джангиров разъяснил, что Минский процесс превратился в "Минский тупик", поэтому ДНР и ЛНР больше не верят украинской власти во главе с Зеленским. 


"В "сухом остатке" мы получаем вместо вялотекущего Минского Процесса безнадежный Минский Тупик: официальная позиция Киева на сегодня - "политические пункты Минска-2 выполнить невозможно". Такую позицию можно сколь угодно красноречиво аргументировать на подконтрольной территории, но нужно честно признать - "по ту сторону" она убивает на корню всякое желание вести переговоры", - отметил публицист. 


При этом, по словам Джангирова, нет ничего удивительного, что представители ДНР / ЛНР заявили о готовности передать удерживаемых украинцев именно Медведчуку.


"Поэтому нет ничего удивительного в том, что представители ОРДЛО передают удерживаемых украинцев именно Виктору МЕДВЕДЧУКУ - оппозиционному политику, последовательно выступающему за выполнение Минских соглашений - как по содержанию, так и порядку выполнения. Тем более, что суммарно председатель политсовета ОПЗЖ за годы конфликта на Донбассе освободил около тысячи человек по обе стороны конфликта", - напомнил публицист.

 

Джангиров уточнил, что ДНР и ЛНР публично согласились выполнять мирный план Медведчука. 

 

"А его мирный план-концепция - единственный мирный план, который: а) основывается на Минских соглашениях; б) поддерживается непризнанными ДНР / ЛНР, о чем их представители публично заявили еще два года назад", - добавил эксперт.


"Кстати, в 2019-2020 гг. окружение ЗЕЛЕНСКОГО, прячась за освобождением людей, заявляло, что якобы "Украина выполнила" Парижские договоренности (т. е. обязательства, которые Киев взял на себя по итогам встречи в "нормандском формате" 09 -10.12.2019). Очевидно, что такая спекуляция не будет принята в ОРДО и ОРЛО", - акцентировал публицист. 

 

Джангиров подчеркнул: заявление ДНР и ЛНР свидетельствует, что Медведчук - это единственный украинский топ-политик, кому они доверяют. 


"Наконец, главный вопрос - это доверие. О чем говорит такая новость? А говорит она о том, что ни в Донецке, ни в Луганске нет никакого доверия к украинской власти во главе с Зеленским. И если непризнанные ДНР / ЛНР заявляют о готовности передать удерживаемых лиц МЕДВЕДЧУКУ, значит, он является единственной фигурой, кому они доверяют", - сделал вывод публицист. 

 

"Но, главное, - люди вернутся домой, и хочется надеяться, что анонсированные проверки со стороны украинских компетентных органов будут мягкими и непродолжительными", - заключил политический публицист Дмитрий Джангиров. 




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1116485898796819&id=100013062576677
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