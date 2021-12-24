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Деятельность депутата Киевсовета от «слуг» Владислава Трубицына подрывает рейтинги Зеленского, – СМИ

Череда скандалов, в которых фигурирует Владислав Трубицын, негативно отображается на рейтинге власти

сегодня, 13:15
Автор:

Станислав Молчанов
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Участившиеся скандалы вокруг представителей команды власти лишний раз подтверждают тезис о том, что кадровая политика – одно из самых слабых мест Офиса президента. Об этом пишет "Апостроф".

Деятельность депутата Киевсовета от «слуг» Владислава Трубицына подрывает рейтинги Зеленского, – СМИ

Владислав Трубицын. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что о Владиславе Трубицыне известно, что еще с 2001 года он занимается антиквариатом и торговлей старинными книгами. Сегодня он владеет несколькими магазинами и антикварными салонами в Киеве и Харькове. Трубицын выдает себя за мецената и букиниста. По информации издания "Дело", у него есть собственная мастерская, в которой сводятся штампы и печати библиотек с фолиантов, которые могут использоваться для дальнейшей перепродажи.

Как отмечает "Апостроф", в список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет Трубицын попал по квоте харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, у которого он работал помощником депутата в 2012-2014 годах. В статье "Апострофа" говорится, что вроде как у харьковского бизнесмена есть большие планы по строительству индустриального парка на Троещине, и ему нужны свои люди в горсовете столицы. 

С Офисом президента, где принимается большинство кадровых решений, Трубицын быстро нашел общий язык. Ранее сообщалось, что он очень сблизился с заместителем главы ОП Олегом Татаровым

Издание "Апостроф" утверждает, что Офис президента фактически подмял под себя многие "непубличные" потоки в Киеве.

"Торговля, земельные вопросы, разрешение на застройку, "освоение" киевского бюджета через  различные схемы – многое из этого может курироваться именно из ОП", — говорится в материале.

"Владислав Трубицын в Киевсовете занимает должность председателя Постоянной комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, он также возглавляет межфракционное объединение "Успешный Киев". Очевидно, что на него возложена функция главного коммуникатора по городскому совету", — отмечает издание"Дело".

В ноябре 2021 года "Апостроф" опубликовал видео, где мужчина, похожий на Владислава Трубицина, судя по всему хорошо подвыпивший, в колонной зале КГГА попытался ударить другого мужчину, похожего на Ярослава Федоренко из "Єдности". Однако он не устоял на ногах и упал, завалив на пол при этом женщину, похожую на главу фракции "Слуга народа" в Киевсовете Евгению Кулебу. 

"Те же "социальные лифты", которые обещала власть, в итоге превратились в каналы, по которым разного рода сомнительные личности заходят в новую власть без какого-либо кадрового и профессионального отбора. И, похоже, Владислав Трубицын – тому яркое подтверждение", — пишет "Апостроф".
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Источник: https://apostrophe.ua/article/society/2021-12-24/somnitelnyie-shemyi-i-publichnyie-deboshi-kak-sluga-naroda-trubitsyin-reshaet-voprosyi-v-kievsovete/43600
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