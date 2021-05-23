Десять "ключевых побед" Зеленского за два года работы: все ли эти позиции можно считать победными

Команда президента Владимира Зеленского перечислила 10 ключевых побед за два года президентства. К "ключевым победам Владимира Зеленского за два года в должности Президента Украины" отнесли следующее:

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

- Запуск программы "Большая стройка". За 2020 год отстроены почти 6,5 тыс. км автодорог.

- Рост размера прожиточного минимума до 2189 грн и минимальной зарплаты до 6000 грн.

- Старт диджитализации. Украина стала первым государством в мире, где цифровые паспорта приравняли к бумажным.

- Борьба с выводом средств в офшоры.

- Легализация азартных игр.

- Открытие рынка земли.

- Введение народовластия через референдум.

- Запуск ипотек под 7% и программы "Доступные кредиты 5-7-9".

- Реформа децентрализации рекомендована Евросоюзом в качестве модели для преобразований в других странах.

- НАТО признал Украину партнером расширенных возможностей.

Согласны ли с тем, что все эти позиции можно считать победными?

Эксперты оценили ключевые победы президента для издания "Комментарии".

Политический консультант, специалист по GR Андрей Бодров прошелся по ключевым "победным" пунктам.

1. Запуск программы "Большая стройка". За 2020 год отстроены почти 6,5 тыс. км автодорог.

"Развернувшееся строительство, действительно, "родило" целый ряд рабочих мест и налоговых поступлений. Но нельзя забывать, что все это оплачено из бюджета, т.е. из ранее собранных налогов, — подчеркивает эксперт. — Плюс, нельзя отрицать, что целый ряд людей, действительно, победили свои трудности и покончили с эпохой бедности. Жаль, что их — не миллионы и, даже — не тысячи".

2. Рост размера прожиточного минимума до 2189 грн и минимальной зарплаты до 6000 грн.

сравнении. И, сравнивая паритетную покупательную способность гражданина образца, например, начала 2014 года и начала 2021-го, мы быстро понимаем, что рост количества гривен практически вчистую съеден ростом потребительских цен и тарифов", — отмечает Андрей Бодров. "Рост, выраженный в абсолютных цифрах — слабая иллюстрация к действительности. Классики учат, что всё познать истинно можно только в

3. Старт диджитализации. Украина стала первым государством в мире, где цифровые паспорта приравняли к бумажным.

"Одно из сдержанных обещаний, которое можно зачислить в копилку без огромного груза оговорок, — считает политконсультант. — Надеемся, что сервера "Дии" не протекут однажды, как старый тазик, и мы не лишимся своей собственности".

4. Борьба с выводом средств в офшоры.

"Тут всё намного запущеннее, — уверен эксперт. — Если деньги стало выгоднее инвестировать в облигации внутреннего госзайма, а не скирдовать на Каймановых островах — это ещё не деофшоризация. Ну, и прямо скажем, репатриации капиталов тоже не состоялось. Будем верить, что это – пока".

5. Легализация азартных игр.

"Слава богу — не всех и не везде. Остается решить два вопроса: чтоб игровики (которые во всем мире имеют рентабельность бизнеса в десятках процентов) перестали бегать и выбивать из парламента налоговые льготы и приняли бы на себя повышенные соцобязательства помочь скудеющему Пенсионному фонду", — говорит Андрей Бодров.

6. Открытие рынка земли.

"Рынок — это хорошо. Свобода — всегда лучше, чем несвобода, — акцентирует политконсультант. — Очень желательно, конечно, чтобы перед выходом на свободу/рынок земли отечественный бизнес был награжден (пусть не Стечкиным или АКМ — хотя бы ПМ) инструментом для защиты своих интересов на этом, таком свободном, рынке. Иначе — быстро помрёт".

7. Введение народовластия через референдум.

"Закон о референдуме существовал и ранее. И — менее "замороченный". Жаль, что местных референдумов пока так и не появилось. А ведь инструмент хороший. Особенно — в стране, где есть целый ряд расколов. Если, конечно, к нему приделать способ его провести без насилия и тотальной подмены результатов", — подчеркивает эксперт.

8. Запуск ипотек под 7% и программы "Доступные кредиты 5-7-9".

"Без сомнения — замечательная вещь, — считает эксперт. — Хочется только, чтобы на компенсацию процентов банкам денег бюджет давал не только перед большими праздниками. Иначе — карета превратится в тяжёлую тыкву, падающую на голову".

9. Реформа децентрализации рекомендована Евросоюзом в качестве модели для преобразований в других странах.

"Пионер — всем детям пример. Так было раньше и, судя по всему, хочется и сейчас, — иронизирует эксперт. — Одного не пойму — куда деть этих надоедливых из местного самоуправления, которые кричат про дефицит денег на реализацию социальных обязательств".

10. НАТО признал Украину партнером расширенных возможностей.

И устами Мелинды Харинг (заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council – прим. ред.) заявил: "Гайз, не сегодня. Зайдите лет через 20. Может быть...", добивает тему Андрей Бодров.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что указанные пункты точно не стоит называть победой. Возможно, результатом или достижением. Причем, имеющим отношение не только к действующей власти.

"Как можно назвать строительство дорого – победой? Или повышение размера прожиточного минимума. Есть вещи, которое государство просто должно делать, не записывая в некие достижения, — поясняет аналитик. — Принятие того же закона об открытии рынка земли – тоже не заслуга действующей власти. Тут немало помогли оппозиционные фракции – "Европейская солидарность" и "Голос". Без них бы не хватило голосов".

По мнению Олеси Яхно, в приведенном списке есть перечень того, где что-то реально делается. А есть что-то, звучащее явно надуманно

"К примеру, что Украина поучила статус партнера НАТО расширенных возможностей – это есть. А народовластие – странно записывать себе в заслуги. Все помнят пять дурацких вопросов "от Зеленского", которые были как технология задействованы на местных выборах. Якобы потренироваться перед референдумом. И что стало с результатами? Ничего… Кстати, сам принятый закон о всеукраинском референдуме вызывает массу критики. Логичнее было бы начинать с местных референдумов, с узким кругом вопросом, которые не могут касаться истории, территории. Лишь жизни людей конкретного региона. Но пока проект соответствующего закона – лишь проект", — подчеркивает аналитик.

Олеся Яхно считает, что децентрализация – также явно приписана себе в "зачет" действующей властью.

"Основная часть шагов в рамках децентрализации была сделана до президентства Зеленского, — поясняет аналитик. – А при нем на начальном этапе мы видели даже попытку огранить мэров, урезать права местного самоуправления. При этом до сих пор в Конституцию не внесены изменения по части децентрализации, которые позволили бы губернаторов превратить в префектов, сделав менее зависимыми от центральной власти. В общем, формулировка "победы" явно неправильная, а где-то достижения не имеют ничего общего с деятельностью нынешней власти".

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики" № 1414-IX, который Верховная Рада приняла 27 апреля 2021 года.

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