Зеленский утвердил основные принципы молодежной политики: чем может помочь новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики" № 1414-IX, который Верховная Рада приняла 27 апреля 2021 года. Что у нас не так с молодежной политикой? Чем может помочь новый закон? Какие нужны реальные подвижки в этом направлении? Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии".

Владимир Зеленский. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Политолог, коммуникатора Украинского института политики Елена Броницкая считает, что многие, зачастую хорошие инициативы, у нас остаются задекларированы исключительно на бумаге. Та же судьба, по ее мнению, ожидает и закон "Об основных принципах молодежной политики".

"Увы, но на протяжении всех 30 лет независимости нашей страны, украинские власти демонстративно не прислушивались собственно к украинцам. Центральные так точно. На местном уровне еще бывает какая-то коммуникация, взаимопонимание. На центральном – глухо. Законопроекты вносят проплаченные, дирижируют всем олигархи. И делают всё для собственного кармана, а не для развития страны в целом и молодежи в частности", — поясняет Елена Броницкая.

Она отмечает, что молодежь у нас талантливая, но ей не дают пробиться. И многие действительно полезные инициативы рубятся или нивелируются.

"Мы же помним разговоры о социальных лифтах и так далее. И где это всё? А под разговоры о важности борьбы с олигархами, некоторые обогатились даже в коронакризисный год… Если бы власть, в том числе нынешняя, прислушивалась – не только к молодежи, а вообще к интересным идеям, – всё бы было куда лучше. Нужен диалог между молодежными организациями и правительством, парламентом, Офисом президента. А такого диалога, внятной коммуникации, нет между властью и народом. Потому украинцы, включая молодежь, массово выезжает за границу, становясь заробитчанами", — резюмирует Елена Броницкая.

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько главным показателем того, как будет работать "молодежный закон", считает влияние на качество человеческого потенциала государства.

"Это при том, что мы должны понимать один важный момент — даже самый лучший закон требует имплементации. Если там просто прописаны какие-то позитивные вещи, это конечно прекрасно. Но как он на практике влияет на соответствующую сферу общественных отношений — это уже отдельная история. У нас сейчас идет демографический кризис и это не просто вопрос миграции, разницы уровня смертности и рождаемости. Это комплексный, стратегический вопрос, который решается не в пределах одной или двух каденций президента и парламента", — подчеркивает Александр Солонько.

Поэтому, поясняет он, системная работа над решением кризиса не является популярной. Ведь это не позволяет быстро набрать политические и электоральные баллы.

"Пока мы имеем более декларативный документ, возможно, приближающий нас хотя бы на бумаге к общественно-политической традиции Европейского союза. Поможет ли это привлечь молодежь в политический процесс – сказать сложно. Очевидно, что молодежь должна быть политически активной. Это вопрос будущего Украины, того, какой она будет через определенный период времени. И, конечно, вопрос формирования политической элиты, которую очень хотелось бы назвать новой, — отмечает Александр Солонько. – Сможет ли подписанный закон решить какую-то из указанных проблем, сейчас судить трудно. Но без реальной комплексной государственной политики и общественной активности — вряд ли".

Профессор социологии Павел Кутуев размышляет следующим образом: "О молодежи у нас любят говорить. Точно так же, как о другом сегменте населения, а именно — пенсионерах. Но, как гласит арабская поговорка: сколько ни восклицай слово "халва", сладко во рту не станет. Безусловно, позитивно, кода принимаются законодательные акты с целью поддержки и соцзащиты любой группы населения. Но это общие соображения. Вопрос — в конкретике и реализации".



Павел Кутуев отмечает, что его как представителя образовательной сферы волнует, что та не получает достаточно внимания и финансирования со стороны государства.

"А это — те самые институты, куда попадают молодые люди, где они формируются, приобретая образовательные, профессиональные навыки, которые позволят им преуспеть. И чтобы молодежная политика была эффективной, она должна формироваться не сама по себе, а в тесной связи с образовательной политикой, — уверен социолог. — А сейчас мы видим разнонаправленные треки – Лебедь, Щука и Рак. И это вселяет сомнение по поводу эффективности молодежной политики, которая предлагается. Подчеркиваю — фундаментом молодежной политики должны быть инвестиции в образование".

Как сообщали ранее с 24 августа 2021 года госорганы Украины не смогут требовать от граждан бумажные документы. Государственные услуги можно будет получить онлайн — через электронные сервисы или с помощью смартфона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия форума "Украина 30. Цифровизация".

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