Депутатский демарш в Запорожье: Слуги теряют своих

Четверо депутатов Запорожского областного совета Сергей Селевич, Роман Терехов, Юрий Капустянский и Юрий Толочек от партии "Слуга народа" (СН) заявили о выходе из фракции.

Согласно информации в СМИ, они не согласны "с антидемократичными и противоправными методами выполнения депутатских обязанностей" представителями СН. В частности, за "незаконное голосование" за главу облсовета в открытой комнате, "в присутствии людей спортивного телосложения, под видеозапись, при отсутствии любой имитации кабинки для голосования". Что несет за собой такое поведение и правда ли что "Слуги" подминают под себя областные советы рассказали читателям "Комментариев" украинские эксперты.



"Не отдельный случай, а тенденция"

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк уверен, что мы имеем дело с тенденцией. И что – в том или ином виде – "слуги" будут рассыпаться.

"Пример Запорожья демонстрирует, что были проблемы при формировании списков. Места продавали. И тот, кто их продавал, сейчас начинает требовать от своих людей принимать выгодные для себя решения. Защищать интересы "клиента". Большие вопросы к тем, кто был куратором того или иного региона, к тем, кто формировал списки", — отмечает эксперт.

По его мнению, подобные случаи в исполнении представителей СН, будут скорее практикой, чем исключением.

"Мы увидим такого рода демарши во многих местных советах, как уже видели (и еще увидим) на парламентском уровне, — подчеркивает Анатолий Октисюк. – И чем слабее будет центральная власть, чем ниже ее рейтинг (включая личный рейтинг Зеленского), тем больше будет рассыпаться то или иное псевдобольшинство с участием "слуг". Да, они сейчас пытаются подмять под себя облсоветы. Как Партия регионов в 2010 году, когда проиграли местные выборы. Но где подкупом, где угрозами – тоже набирали большинство. Но эффективности в такого рода псевдокомандах нет. Единства нет. И рассыпаются они при первых сильных порывах ветра, не говоря уж о шторме".

"Прежнего единства у слуг народа уже нет"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых обращает внимание, что при полученном общем первом месте по количеству депутатов в местных советах на прошедших выборах, партии "Слуга народа" не удается создать свое большинство в большинстве городов и ОТГ. Приходится идти на различные союзы. Причем достаточно разнообразные и не совсем понятные избирателям.

"В каждом регионе страны "слуги" демонстрируют "гибкость" и "политическую целесообразность". Но в Запорожье всё пошло по другому сценарию. Силовые методы принуждения к объединению, будут приводить к таким демаршам, — прогнозирует эксперт. — Та же ситуация в Раде, когда фракцию заставляют "через колено" голосовать за, к примеру, министра образования, уличенного в плагиате своей научной работы".

Всё это, по мнению Олега Вострых, свидетельствует только об одном – прежнего единства в монофракции и партии больше нет.

"Каждая область, каждый депутат начинает думать о себе и своем будущем. Кто-то — о финансовом благосостоянии. И такой будет голосовать так, как скажут его кукловоды. А кто-то начинает думать о своем имидже дальше. Кому-то жить и работать в данном округе. А возможно и дальше продвигаться в политике, — отмечает эксперт. — Не секрет, что большинство депутатов во фракции СН имеют своих кураторов от олигархов, получают от них премиальные и ждут сигнала к отделению. Соответственно, нечему удивляться, что на местах ситуация повторяет уровень Рады. Просто, когда пряники у кураторов заканчиваются, начинают прибегать к методу кнута".

И это, уверен Олег Вострых, — итог работы президента и его команды за эти 1,5 года полного и безраздельного правления.

"Все реформы — в одной ситуации. Полиция на Майдане, разгоняющая митинг ФОП-ов и спортивные парни, заставляющие голосовать партию президента за голову областной рады. Реформы в действии. Свобода выбора…", — резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", "Слуги народа" сообща решили не посещать дорогих курортов в новогодние праздники. Об этом СМИ сообщила заместитель главы фракции "Слуг" нардеп Евгения Кравчук.





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