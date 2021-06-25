Депутат разделась в прямом эфире

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Ольга Чародий
Народный депутат VIII созыва Михаил Добкин в перепалке с
нынешним депутатом Рады Юлией Клименко о бежавшем в 2014 году из Украины
четвертом президенте, указал на то, что она, осуждая Виктора Януковича, одета в
"цвета Партии регионов". Об этом он заявил в эфире "Народ
против" на канале "Украина 24".
Юлия Клименко. Фото: Украина 24
Юлия Клименко вначале запротестовала, отметив, что у
партийных цветов ныне несуществующей партии были другие оттенки, но затем
"сдалась" и сняла белый пиджак, оставшись в синем платье.
Во время своего лаконичного спича Потураев провел параллели с "эпохой бедности" и "эпохой лжи". По его мнению, больше всего неправдой отличается партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Также Потураев добавил, что совокупный доход представителей этой фракции в Раде якобы сравним с бюджетом страны. Именно поэтому, по мнению нардепа, покончить с бедностью в Украине удалось бы сразу после того, как украинцы расстреляли бы депутатов от "ОПЗЖ".
Напомним, по какой причине депутаты Верховной Рады сцепились в прошлый раз. Подробности — в нашем материале.
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