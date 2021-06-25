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Депутат разделась в прямом эфире

Народный депутат Юлия Клименко вступила в перепалку в прямом эфире с другим депутатом

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий

Народный депутат VIII созыва Михаил Добкин в перепалке с нынешним депутатом Рады Юлией Клименко о бежавшем в 2014 году из Украины четвертом президенте, указал на то, что она, осуждая Виктора Януковича, одета в "цвета Партии регионов". Об этом он заявил в эфире "Народ против" на канале "Украина 24".

Депутат разделась в прямом эфире

Юлия Клименко. Фото: Украина 24

"Вы тоже в бело-голубом сюда пришли. Смотрите – это цвета Партии Регионов", – сказал он.

Юлия Клименко вначале запротестовала, отметив, что у партийных цветов ныне несуществующей партии были другие оттенки, но затем "сдалась" и сняла белый пиджак, оставшись в синем платье.

"Смотрите, ради вас, я снимаю. Я отказываюсь носить бело-голубое. Я буду в синем", – заявила при этом депутат.

Как мы сообщали ранее, 17 июня для народных депутатов Украины едва не закончилось массовой дракой у трибуны парламента. Как передает парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк, инцидент произошел после выступления Никиты Потураева, одного из нардепов от политсилы "Слуга народа".

Во время своего лаконичного спича Потураев провел параллели с "эпохой бедности" и "эпохой лжи". По его мнению, больше всего неправдой отличается партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Также Потураев добавил, что совокупный доход представителей этой фракции в Раде якобы сравним с бюджетом страны. Именно поэтому, по мнению нардепа, покончить с бедностью в Украине удалось бы сразу после того, как украинцы расстреляли бы депутатов от "ОПЗЖ".

Напомним,  по какой причине депутаты Верховной Рады  сцепились в прошлый раз. Подробности — в нашем материале.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U5HlB4BXeow&feature=emb_title
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