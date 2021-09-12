Деолигархизация Украины: как могут далее развиваться события вокруг этого законопроекта

Принятый Верховной Радой 1 июля в первом чтении президентский законопроект №5599 об олигархах (о деолигархизации) отправлен в сентябре на юридическую экспертизу в Венецианскую комиссию. Что это значит? Как могут далее развиваться события вокруг этого законопроекта? Кто в итоге может оказаться в выигрыше, кто – в проигрыше? Эксперты постарались ответить на вопросы изданию "Комментрии-Украина".

Рада поддержала в первом чтении закон про олигархов. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что теперь точно в сентябре-октябре, как предварительно хотели бы силы, продвигающие данный законопроект, голосоваться во втором чтении он не будет. Потому что Венецианской комиссии нужно время на его рассмотрение.

"Если будут очень просить поспешить, теоретически могут за месяц управиться. Если нет — три-четыре месяца ей понадобиться для работы с этим законопроектом. То есть, существует высокая вероятность, что его будут ставить на голосование или под конец сессии, или (учитывая количество правок) — на начало следующей", – поясняет Богдан Бондаренко.

По его словам, Венецианская комиссия должна рассмотреть несколько спорных вопросов.

Первый — связанный с возможность концептуального существования такого закона. Когда под отдельных людей пишется отдельный закон, а не вплетается в общую систему Антимонопольного комитета и так далее. Когда придумывается отдельный механизм с реестром и тому подобными ограничениями.

Второй момент – эксперты "Венецианки" должны исследовать, пропорциональны ли эти предлагаемые ограничения для тех, кого в законопроекте называют олигархами.

Третий — роль Совета нацбезопасности и обороны в этом процессе. Почему именно СНБО должен этим заниматься, а не правительство. Ведь влияние финансово-промышленных групп — это все же больше вопрос внутренней политики.

"Кроме того, рассмотрят и моменты, связанные с медиа — не создается ли рисков цензуры этим законопроектом, – отмечает Богдан Бондаренко. – Если вывод Венецианской комиссии будет с большим количеством замечаний, встанут вопросы — как это исправлять? И, возможно, часть депутатов, в том числе из "Слуги народа", будут использовать это как аргумент, почему они не могут (не хотят) голосовать".

Эксперт предполагает, что с политической точки зрения козырь получают президент и его окружение. Они смогут рассказывать, что система обороняется против "неустанной борьбы Зеленского с олигархами".

"Рациональность этих аргументов исследоваться не будет, но это точно будет в информационной повестке дня, – прогнозирует Богдан Бондаренко. – Вся же история с рассмотрением законопроекта затянется, как минимум, на полгода. Впрочем, моему мнению, президенту с одобрением этого документа спешить не нужно. Но в течение года было бы неплохо это сделать".

По мнению политического эксперта, директора Communication group Владимира Манько, вокруг законопроекта об олигархах перед рассмотрением его во втором чтении разворачивается серьезная игра.

"И это понятно, – отмечает он. – Ведь речь идет о больших интересах и больших деньгах, которые, собственно, движут политику. Думаю, что настоящей целью президента Зеленского как инициатора этого акта является – заставить олигархов быть полностью лояльными к нему. Ведь кроме большого финансового ресурса олигархи имеют ресурс медийный. А уровень поддержки власти очень зависит от позиционирования телеканалов".

Эксперт отмечает, что в игру вокруг деолигархизации активно вступил спикер Рады — Дмитрий Разумков.

"Он направил проект закона в Венецианскую комиссию. Это организация, которая дает заключение касательно соответствия законодательных актов европейским нормам. И хоть ее выводы является рекомендательными, в демократических странах к ним принято прислушиваться, – подчеркивает Владимир Манько. – Во фракции "Слуга народа" недовольны такими действиями спикера, потому что перед этим просили Разумкова подождать, и направить в комиссию уже принятый во втором чтении полноценный закон. Но Разумков сделал по-своему".

Такой ход спикера связана с тем, считает эксперт, что законопроект содержит много нарушений как европейских норм, так и украинской Конституции.

"В частности – относительно полномочий президента и СНБО. Европейцам точно не понравится, что в Украине намерены составлять списки лиц, которые будут поражены в правах, причем делать это без суда и следствия", – прогнозирует Владимир Манько.

Если отрицательное заключение от комиссии поступит перед вторым чтением, то это означает, что законопроект должен быть или существенно изменен, или отклонен. Но, поскольку вывод является рекомендательным, его могут просто проигнорировать и проголосовать за закон, поясняет эксперт.

"Торпедируя "деолигархизацию" (намеренно взято в кавычки) от президента, Разумков усиливает собственную самостоятельную линию в середине власти, а также демонстрирует потенциальным спонсорам свою состоятельность. В случае провала "деолигархизации" очень в неудобном положении окажется сам ее инициатор. Можно спрогнозировать даже начало полураспада, а затем и распада монобольшинства, что приведет к досрочным парламентским выборам весной 2022, – говорит Владимир Манько. – В случае, если законопроект всё-таки будет принят и олигархи попадут в какие-то списки, они ничего не теряют. Им просто нужно будет корректировать информационную политику своих медиа по запросу власти. В случае же провала законопроекта, они будут корректировать информационную политику в интересах других лиц. Пока же они наблюдают за игрой и делают свои ставки".

Напомним, "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, может ли в 2021 году на фоне последствий корона-кризиса начаться глобальный передел собственности и деолигархизация – как в Украине, так и в мире.

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