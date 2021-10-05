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Денис Казанский: Разумков – это Литвин для миллениалов

Денис Казанский не видит в Разумкове яркого и знакового для Украины политика

сегодня, 16:00
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, о котором последнее время столько разговоров, очень напоминает немного призабытого экс-спикера парламента Владимира Литвина. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал популярный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Денис Казанский: Разумков – это Литвин для миллениалов

Дмитрий Разумков. Фото: 24 канал

"Уже несколько дней хотел что-то написать по поводу ситуации вокруг увольнения Дмитрия Разумкова и не мог даже сформулировать свое мнение по этому поводу. Потому что фигура Разумкова никогда не вызывала никаких эмоций. А единственная ассоциация, которая возникает у меня в связи с его фамилией, – это слово "воздержался", — отметил Денис Казанский.

Журналист добавляет, он долго думал, кого же так напоминает Разумков, а потом поймал себя на мысли, что это такой Литвин для миллениалов. Уникальный в своей аморфности персонаж без харизмы, который и не "за", и не "против". Генератор максимально бессмысленных и обтекаемых заявлений.

"Сейчас вижу, что некоторые эксперты предсказывают Дмитрию Разумкову успешную "сольную" политическую карьеру. И сколько не пытаюсь – не могу понять, на чем она может основываться? Существует хоть кто-то, кто понимает, за что он выступает, какие идеи несет? Чем он может заинтересовать хоть пророссийский, хоть проукраинский электорат?" – задается вопросом Денис Казанский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков во время брифинга в Верховной Раде заявил, что, как и обещал, из политики не уйдет, даже если народные депутаты отправят его в отставку.


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Источник: https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4460478814031596
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 15:05

Если председатель ВР не вызывает эмоций - это очень неплохо. В противном случае эмоции всегда отрицательные или крайне отрицательные. Хороший руководитель не должен собой заполнять телевизор или борды, как зеленая плесень.

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