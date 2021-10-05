Денис Казанский: Разумков – это Литвин для миллениалов

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Кравцев Сергей
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, о котором последнее время столько разговоров, очень напоминает немного призабытого экс-спикера парламента Владимира Литвина. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал популярный украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Дмитрий Разумков. Фото: 24 канал
Журналист добавляет, он долго думал, кого же так напоминает Разумков, а потом поймал себя на мысли, что это такой Литвин для миллениалов. Уникальный в своей аморфности персонаж без харизмы, который и не "за", и не "против". Генератор максимально бессмысленных и обтекаемых заявлений.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков во время брифинга в Верховной Раде заявил, что, как и обещал, из политики не уйдет, даже если народные депутаты отправят его в отставку.
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Новости
Харя Кришны
сегодня, 15:05
Если председатель ВР не вызывает эмоций - это очень неплохо. В противном случае эмоции всегда отрицательные или крайне отрицательные. Хороший руководитель не должен собой заполнять телевизор или борды, как зеленая плесень.