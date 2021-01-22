День Соборности: насколько едина Украина

22 января отмечается День Соборности Украины. Часть украинцев отмечают, что не чувствуют себя действительно едиными. Какие факторы и ценности смогут реально объединить Украину и что необходимо делать, чтобы Соборность стала не просто словом, а – нашей реальностью, размышляли украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Разделение Украины — природное и связано с историей"

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский отмечает: "Народ в Украине по-прежнему разделен на две большие, почти равные по численности группы (если считать что Крым и Донбасс – наши). Мы возвращаемся к тому варианту, который был за полугодие до так называемой Революции Достоинства. Тогда опросы общественного мнения с точностью до погрешности опросов показывали, что количество украинцев, которые выбрали европейский вектор и вектор РФ — практически одинаково. Потом процесс начал двигаться в сторону превышения прозападного вектора — по понятным причинам. И сейчас он качнулся в обратную сторону".

Михаил Погребинский акцентирует, что разделение в Украине природное. Оно связано с историей, потому его сложно (практически невозможно) исключить из нашей жизни.

"И язык, и вера, и отношение во внешнеполитическом контексте различались и раньше, — подчеркивает он. — Различаются и сейчас, хоть разговоры о единстве продолжаются. Но единства нет. И это, прежде всего, связано с действиями украинских политиков".

По словам политолога, на протяжении многих лет в Украине действовал принцип отталкивания от России.

"Это придумали не Ющенко, не американцы. Это естественное развитие попыток найти свою собственную идентичность, — поясняет Михаил Погребинский. — Раз уж государство образовалось (благодаря внешним обстоятельствам, а не потому, что народ этого захотел), то, чтобы государство учредилось, укрепилось, нужно отталкиваться от близкого… Но это отталкивание могло быть разным. И попытки политических деятелей удержаться в умеренном русле, сохраняя благоприятное развитие отношений с РФ, предпринимались. Несмотря на то, что уже при Кучме внутренняя политика двигалась в сторону исключения исторической близости, русского языка, — межгосударственные и экономические отношения с Западом (ЕС) и Востоком (РФ) развивались более прагматично, разумно. Не вызывая внутренних напряжений".

А потом, при Ющенко, начал другой процесс, продолжает политолог. И движение в сторону отталкивания достигло иррациональных позиций.

"Когда экономика не важна, историческая правда — не важна. Главное – оттолкнуться подальше от России. И в этой ситуации политическая часть, связанная с западом Украины, ее желания, совпали с объективными принципами утверждения государственности. И они с благословения США и Европы (опекуны, поддерживающие антироссийкие настроения) получили карт-бланш на утверждение собственного видения истории, героев, внешней политики, находясь постоянно в конфликте. При этом и США, и Европа, в противоречие их собственным установкам – либеральным, толерантным – поддерживали установление в Украине националистического режима. Как следствие, у нас продолжает полноформатное ограничение прав части населения. В особенности говорящих на русском языке. А потому разговоры о Соборности воспринимаются жителями юго-востока как пустая болтовня. Особенно на фоне продолжения унижения (уже при Зеленском), когда миллионы людей, работающих в сфере обслуживания, несмотря на то, что они думают на русском, заставляют коверкать украинский", — подчеркивает Михаил Погребинский.

Он уверен, что слабый президент не в состоянии сопротивляться националистическому активу. Потому в стране продолжается разброд и шатание.

Михаил Погребинский резюмирует: "Настоящая Соборность возможна, когда политический класс, осознавая угрозы распада страны, перейдет к уважению прав всех сторон – Запада, Востока, Юга… Когда мы будем следовать нормам Конституции и международных соглашений. Это возможно лишь в ситуации, когда реальную угрозу будет ощущать большое число людей, оказав мощное давление и на политический класс. А пока мы можем говорить лишь о ложной Соборности".

"Многие трения между украинцами имеют искусственный характер"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова подчеркивает, что проблема единения, "сшивания", примирения страны – задача не только украинских политиков. И предлагает вспомнить недавнюю инагурационную речь Байдена, в которой он обещал быть президентом всех жителей США, а не лишь своего электората.

"В любой стране, где есть полярный электорат, полярные политические силы, будет разные видения той или иной ситуации. Вплоть до того, что подход одной части политических сил будет наотрез отрицаться другой. Это может быть ряд факторов — языковой, религиозный, финансовый, ментальный. Вопрос в том, как та или другая группа видит процветание страны — и каким образом к этому идти. Что является объединяющим фактором", — отмечает аналитик.

По словам Александры Решмедиловой, объединять может угроза (когда непримиримые, казалось бы, соперники вынуждены объединяться против некой общей угрозы), дискриминация (против которой будут выступать недавние оппоненты), общее прошлое (история, традиции, духовные ценности – если их видеть именно в общем ракурсе) и так далее…

"А что у нас? Даже на теме Соборности, соединения Западных и Восточных регионов Украины, многие спекулируют. Начиная с истории в школе, заканчивая политикой, — отмечает Александра Решмедилова. — Чтобы было единение, должен быть единый контекст, а у нас — много вариаций и разночтений… И раз до сих в наших политических лозунгах звучит тема объединения, значит, что тема разности остается. Тот же Зеленский признал, что мы и не должны быть одинаковы. Что разность должна уважаться. Но мы видим несовпадение декларативных норм и законодательных норм".

Многие трения между украинцами имеют, по мнению Александры Решмедиловой, искусственный, точеный характер. И рассчитаны на ситуативную "раскачку" проблемы в интересах того или иного политпроекта, а не на решение проблем.

"Политики углубляют проблемы, раны, но не лечат их, — поясняет аналитик. – А задача в том, чтобы при всей нашей разности найти объединительный момент в ракурсе того, куда мы движемся. Какой видим страну через 30, 40, 50 лет. Идти можно разными путями. Но нужна общая цель… Наша же растерянность, разлад – от отсутствия общей цели, от непонимания, куда мы движемся, где мы должны оказаться через какой-то период".

"Гражданское единство украинцев возрастает"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский, говоря о Дне Соборности, отметил: "Всеукраинский опрос, который Деминициативы провели вместе с КМИС в декабре, показал, что 85% украинцев считают себя, прежде всего, гражданами Украины.

"Это — самый высокий показатель с 2013 года, — подчеркивает аналитик. – Важно, что так считает большинство опрошенных во всех макрорегионах. В том числе, на востоке Украины так ответили 79% опрошенных. С этой точки зрения, мы видим, что гражданское единство украинского общества возрастает".

Петр Бурковский признал, что есть вопросы, по которым граждане, проживающие в разных регионах, имеющие разный возраст, уровень материального достатка, выражают разные, порой противоположные точки зрения.

"Однако важно, что эти различия не становятся линиями общественного раскола, на которых может играть Россия, другие иностранные государства, разные политические силы внутри страны", — считает аналитик.

Как сообщал портал "Комментарии", лава государства Владимир Зеленский поздравил страну с Днем Соборности. Президент призвал украинцев к единству и высказал уверенность в возвращении временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.





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