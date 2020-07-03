День отставок в Верховной Раде: Украина осталась без главы АМКУ

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. Решение поддержали 226 народных депутатов. В частности, 183 голоса от "Слуги народа", 23 - от "Оппозиционной платформы - За життя", шесть - от группы партий "За будущее", 10 - от "Довиры" и четыре голоса - от внефракционных депутатов.

Ранее нардепы рассмотрели проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины, который внес президент после получения заявления Смолия об увольнении. "За" отставку проголосовали 286 парламентариев.

Напомним, в среду, первого июля, Юрий Терентьев написал заявление об увольнении, но уже в четверг, второго июля, решил его отозвать.

"Отзываю ранее поданное заявление об отставке с позиции главы Антимонопольного комитета Украины от 1 июля 2020 года", - говорится в документе к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову. Данное заявление было опубликовано на фейсбук-странице Юрия Терентьева.





Как ранее сообщали "Комментарии", народный депутат Украины Александр Куницкий в стенах Верховной Рады требовал министра инфраструктуры Владислава Криклия уйти в отставку.

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