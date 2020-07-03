Жесткие разговоры в Верховной Раде: народный депутат против министра инфраструктуры (ВИДЕО)

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Владимир Лавский
В пятницу, третьего июля, в стенах Верховной Рады народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Куницкий обвинил министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Легитимный".
"Ты зайди ко мне в Фейсбук и посмотри, я же фото выкладываю. Ваши люди открывают по всей стране технические центры, которые даже не подключены в розетку. Это же типичная коррупционная схема, которую ты построил", - сказал Куницкий.
Также нардеп предложил Криклию уйти в отставку.
"Не можешь нормально работать - вали в отставку! Что надо сделать? Мы подписи соберем, тебе поможем", - эмоционально добавил Александр Куницкий.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
Как ранее писали "Комментарии", народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову обвинили в нацизме. Во время вебинара, который онлайн проводила Киевская школа экономики, депутат назвала детей из бедных семей - "детьми низкого качества". Сразу же после этого Совет Федерации профсоюзов потребовал отставки Третьяковой.
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