Жесткие разговоры в Верховной Раде: народный депутат против министра инфраструктуры (ВИДЕО)

В пятницу, третьего июля, в стенах Верховной Рады народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Куницкий обвинил министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Легитимный".

"Ты зайди ко мне в Фейсбук и посмотри, я же фото выкладываю. Ваши люди открывают по всей стране технические центры, которые даже не подключены в розетку. Это же типичная коррупционная схема, которую ты построил", - сказал Куницкий.

Также нардеп предложил Криклию уйти в отставку.

"Не можешь нормально работать - вали в отставку! Что надо сделать? Мы подписи соберем, тебе поможем", - эмоционально добавил Александр Куницкий.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!





Как ранее писали "Комментарии", народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову обвинили в нацизме. Во время вебинара, который онлайн проводила Киевская школа экономики, депутат назвала детей из бедных семей - "детьми низкого качества". Сразу же после этого Совет Федерации профсоюзов потребовал отставки Третьяковой.

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