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День благодарения Богу: в Украине может появиться новый праздник

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, который предусматривает новый праздник в Украине – День благодарения Богу.

сегодня, 16:44
Автор:
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Slava Kot
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25 декабря в Верховной раде зарегистрировали постановления об установлении в Украине нового праздничного дня – День благодарения Богу. Соответствующий законопроект получил номер 10371.

День благодарения Богу: в Украине может появиться новый праздник

В Украине может появиться новый праздник – День благодарения Богу. Фото из открытых источников

Согласно карте законопроекта инициатором нового праздника стало сразу 15 народных депутатов, в том числе председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, председатель фракции "Слуги народа" в ВР Давид Арахамия, народные депутаты Василий Вирастюк, Георгий Мазурашу, Виктор Мялык и другие.

Пока текст и сопроводительных документов к законопроекту на сайте Верховной Рады нет. Также неизвестно, станет ли День благодарения Богу выходным днем в Украине.

Отметим, что это не первый раз народные депутаты предлагают в Украине законопроекты, предусматривающие новые праздники. Например, в августе на портале парламента появился законопроект относительно Дня благодарения. Его автором стал народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Мотивацию праздновать День благодарения нардеп объяснил в записке к законопроекту попыткой "поднятия благодарности на общенациональный уровень". Законопроект получен ВР и находится там не менее четырех месяцев. Если Верховная Рада примет новый праздник, День благодарения станет 10 праздником в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект, позволяющий узникам сократить время пребывания в тюрьме из-за количества прочитанных книг. Согласно словам Гривко, чтение литературы оказывает положительное влияние на заключенных.

Также "Комментарии" писали о новом законопроекте в Верховной Раде, предусматривающем изменения для ФЛП второй и третьей групп.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43434
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