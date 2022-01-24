Дело о госизмене Порошенко: социологи рассказали, что думают украинцы

Старт нового политического сезона в Украине ознаменовался "угольным делом", в котором фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко. Социологи КМИС решили поинтересоваться у украинцев их мнением, считают ли они дело против Порошенко правосудием или политическим преследованием. В итоге оказалось, что почти половина опрошенных, а именно 49,5% считают это дело политическим преследованием лидера оппозиции. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные КМИС.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Из результатов опроса также следует, что 86,4% украинцев хотя бы раз, но слышали о деле против Порошенко. Из этого количества считают себя такими, которые хорошо проинформированы чуть больше 33%.

При этом почти 50% респондентов уверены, что это дело – политическое преследование пятого президента со стороны власти. Есть и 27,8%, которые считают дело объективным расследование в рамках уголовного производства. Также чуть больше 46% опрошенных не верят в правдивость обвинений Порошенко. А чуть больше 40%, напротив, верят в такие обвинения.

Также социологи обращают внимание на одну деталь – чем больше опрошенных проинформированы о деле Петра Порошенко, тем большие процент среди них считает, что это дело не имеет ничего общего с правосудием, а есть банальным политическим преследованием и сведением политических счетов.

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