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Дело о госизмене Порошенко: социологи рассказали, что думают украинцы

49,5% опрошенных КМИС украинцев считают, что подписание обвинения Петру Порошенко по статьям о госизмене и содействии деятельности террористических организаций на Донбассе являются политическим преследованием

сегодня, 16:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Старт нового политического сезона в Украине ознаменовался "угольным делом", в котором фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко. Социологи КМИС решили поинтересоваться у украинцев их мнением, считают ли они дело против Порошенко правосудием или политическим преследованием. В итоге оказалось, что почти половина опрошенных, а именно 49,5% считают это дело политическим преследованием лидера оппозиции. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные КМИС.

Дело о госизмене Порошенко: социологи рассказали, что думают украинцы

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Из результатов опроса также следует, что 86,4% украинцев хотя бы раз, но слышали о деле против Порошенко. Из этого количества считают себя такими, которые хорошо проинформированы чуть больше 33%.

При этом почти 50% респондентов уверены, что это дело – политическое преследование пятого президента со стороны власти. Есть и 27,8%, которые считают дело объективным расследование в рамках уголовного производства. Также чуть больше 46% опрошенных не верят в правдивость обвинений Порошенко. А чуть больше 40%, напротив, верят в такие обвинения.

Также социологи обращают внимание на одну деталь – чем больше опрошенных проинформированы о деле Петра Порошенко, тем большие процент среди них считает, что это дело не имеет ничего общего с правосудием, а есть банальным политическим преследованием и сведением политических счетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперт рассказал, что на Банковой в какой-то момент решили убрать с политической арены Петра Порошенко и Рината Ахметова, но потом вдруг решили прекратить добиваться посадки пятого президента.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1091&page=1
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