Деэскалация зависит от прогресса в "Нормандии": Ермак о ситуации на украинской границе

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал концентрацию российских войск на границе Украины. Он подчеркнул, что деэскалация ситуации зависит и от переговоров в нормандском формате. Об этом сообщает на брифинге Ермак.

Андрей Ермак - фото из открытых источников





"От прогресса в переговорах в нормандском формате будет зависеть, в том числе и процесс деэскалации (ситуации вокруг Украины — ред.), — сказал Ермак.





10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая продолжалась почти девять часов.





Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак отправился во главе украинской делегации в Берлин, где сегодня должна состояться, запланированная ранее, встреча советников лидеров "Нормандской четверки". По словам главы ОП, Украина отправилась в Берлин с конкретными целями, главные из которых добиться открытия КПВВ и освобождения пленных. Как передает издание "Комментарии", об этом Андрей Ермак рассказал у себя в Телеграмм. Ермак рассказал, Украина будет настаивать на том, чтобы была разблокирована работа Трехсторонней контактной группы, от чего напрямую зависит то, как скоро мир вернётся на украинский Донбасс.





Это будет одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата. Отмечается, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны. "Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

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