logo

BTC/USD

43447.79

ETH/USD

3075.25

LTC/USD

132.97

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Деэскалация зависит от прогресса в "Нормандии": Ермак о ситуации на украинской границе
commentss НОВОСТИ Все новости

Деэскалация зависит от прогресса в "Нормандии": Ермак о ситуации на украинской границе

10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая продолжалась почти девять часов

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал концентрацию российских войск на границе Украины. Он подчеркнул, что деэскалация ситуации зависит и от переговоров в нормандском формате. Об этом сообщает на брифинге Ермак.

Деэскалация зависит от прогресса в "Нормандии": Ермак о ситуации на украинской границе

Андрей Ермак - фото из открытых источников


"От прогресса в переговорах в нормандском формате будет зависеть, в том числе и процесс деэскалации (ситуации вокруг Украины — ред.), — сказал Ермак.


10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая продолжалась почти девять часов.


Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак отправился во главе украинской делегации в Берлин, где сегодня должна состояться, запланированная ранее, встреча советников лидеров "Нормандской четверки". По словам главы ОП, Украина отправилась в Берлин с конкретными целями, главные из которых добиться открытия КПВВ и освобождения пленных. Как передает издание "Комментарии", об этом Андрей Ермак рассказал у себя в Телеграмм. Ермак рассказал, Украина будет настаивать на том, чтобы была разблокирована работа Трехсторонней контактной группы, от чего напрямую зависит то, как скоро мир вернётся на украинский Донбасс.


Это будет одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата. Отмечается, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны. "Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения", — подчеркнул руководитель Офиса президента.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Kan1HzRLtE
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!