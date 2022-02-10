Ермак рассказал, с какими предложениями он отправился в Берлин на встречу в Нормандском формате

Глава Офиса президента Андрей Ермак отправился во главе украинской делегации в Берлин, где сегодня должна состояться, запланированная ранее, встреча советников лидеров "Нормандской четверки". По словам главы ОП, Украина отправилась в Берлин с конкретными целями, главные из которых добиться открытия КПВВ и освобождения пленных. Как передает издание "Комментарии", об этом Андрей Ермак рассказал у себя в Телеграмм.

Встреча советников лидеров "Нормандской четверки". Фото: УНИАН

Ермак рассказал, Украина будет настаивать на том, чтобы была разблокирована работа Трехсторонней контактной группы, от чего напрямую зависит то, как скоро мир вернётся на украинский Донбасс. Это будет одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Отмечается, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.



"Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Глава Офиса президента подчеркнул, Украина сегодня оказалась в центре европейской безопасности и от того, как будут развиваться события в Украине во многом зависит безопасность всей Европы. К тому же, в поддержке самой Европы Украины уже не сомневается никто. Беспрецедентное количество визитов лидеров западных стран – яркое тому подтверждение.

Отметим, переговоры политсоветников "нормандской четверки" 26 января в Париже стали первой встречей за два года в очной формате, по итогам которой стороны согласовали финальное коммюнике. В нем участники переговоров подтвердили приверженность Минским соглашениям, выступили за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Стороны договорились о следующей встрече, чтобы продолжить обсуждение проблемных вопросов.

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