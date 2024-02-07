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Данилов сообщил, что в Украине создадут новую должность, связанную с развитием технологий в мире

В Украине в ближайшее время может быть создана новая должность, ведь этого требует быстрое развитие технологий, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на открытии Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024

сегодня, 18:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Алексей Данилов рассказал, что Украина идет в ногу со временем, поэтому в стране может быть создана должность кибердипломата.

Данилов сообщил, что в Украине создадут новую должность, связанную с развитием технологий в мире

Данилов рассказал о кибердипломатах

Секретарь СНБО подчеркнул, что у многих стран есть свои кибердипломаты.

"Думаю, что в нашей стране скоро появится такая должность как кибердипломат, потому что это важное направление борьбы", -
сказал Данилов.

Известно, что в 2021 году цифровая дипломатия была упомянута как составляющая стратегии публичной дипломатии. В министерстве иностранных дел Украины отмечали, что в первую очередь речь идет о так называемом "коммуникационном измерении".

Также заметим, что кибердипломатия – это дипломатия в киберпространстве или использование дипломатических ресурсов и выполнение дипломатических функций для защиты национальных интересов в киберпространстве. Кибердипломатия включает в себя кибербезопасность, киберпреступность, укрепление доверия, свободу Интернета и управление Интернетом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Алексей Данилов предположил , что отставки Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ может и не быть.

Также портал "Комментарии" сообщал, что ряд Telegram-каналов сообщили об "увольнении" секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, о чем якобы будет сообщено впоследствии. Таким образом, как утверждают каналы, власти планируют "перекрыть информационную волну" после увольнения Валерия Залужного. Центр противодействия дезинформации назвал соответствующие слухи фейком, который выгоден российским оккупантам.

Кроме того, Алексей Данилов заявлял, что у российского диктатора Владимира Путина нет возможности открыть какой-то второй фронт , поскольку его армия сейчас находится в Украине. При этом секретарь СНБО добавил, когда россияне покинут Украину — "не смогут вообще вести какие-либо войны".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vtsIqpbclnc
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Обсуждения

ufo

сегодня, 19:46

Простите, что? Какие к свиньям еще кибердипломаты? Бабло надо опять распилить, да?

Ігор

сегодня, 18:42

Ще одна контора біля корита для юдейців, і на фронт їх не брати. Справа Ківи, який обіцяв збільшити раду до 750, - живе. Все більш покірною і комфортною стає Україна, як власність для Божого народу!


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