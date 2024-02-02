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Зашаталось ли кресло под Даниловым: что ответили в СНБО

В Совбезе прокомментировали слухи об уходе Данилова

2 февраля 2024, 21:33
Автор:
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Марьян Ощановский
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2 февраля ряд Telegram-каналов сообщили об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, о чем якобы будет сообщено позже. Таким образом, как утверждают каналы, власти планируют "перекрыть информационную волну" после увольнения Валерия Залужного.

Зашаталось ли кресло под Даниловым: что ответили в СНБО

Данилов пока остается секретарем СНБО. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации назвал соответствующие слухи фейком, который выгоден российским оккупантам.

"Некоторые телеграмм-каналы распространили информацию о якобы увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Подобные "инсайды" – фейк, играющий на руку врагу", — сообщили в СНБО.

В Совбезе также призвали украинских граждан доверять только верифицированным источникам информации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/8942
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