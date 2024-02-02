Зашаталось ли кресло под Даниловым: что ответили в СНБО

2 февраля ряд Telegram-каналов сообщили об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, о чем якобы будет сообщено позже. Таким образом, как утверждают каналы, власти планируют "перекрыть информационную волну" после увольнения Валерия Залужного.

Данилов пока остается секретарем СНБО. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации назвал соответствующие слухи фейком, который выгоден российским оккупантам.

"Некоторые телеграмм-каналы распространили информацию о якобы увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Подобные "инсайды" – фейк, играющий на руку врагу", — сообщили в СНБО.

В Совбезе также призвали украинских граждан доверять только верифицированным источникам информации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.

