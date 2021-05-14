Данилов прокомментировал лечение Козака в Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что народный депутат Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене и покушении на разграбление нацресурсов в Крыму, вернется в Украину.

Тарас Козак (фото из открытых источников)

Об этом он рассказал на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли Украина добиваться экстрадиции Козака.

"Я считаю, что Козак обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, если вдруг не окажется у него паспорта гражданина какой-то другой страны, к тому же, он еще является народным депутатом", – сказал он.

Кроме того, Данилов прокомментировал лечение Козака в Беларусиэ

"Я понимаю: лечение в любой другой стране. Я считаю, что если у нас медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Беларуси, ну, жаль Козака и тех людей, с которыми он работал в то время и которые и довели до такого состояния медицину", – сказал Данилов.

Как сообщали ранее обвинения в госизмене, предъявленные Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, стали одной из главных тем дня. "Комментарии" узнали у экспертов, есть ли вероятность, что собрать доказательства помогли иностранные спецслужбы, а также – как ситуация может отразиться на Петре Порошенко. Ведь при его президентстве происходил ряд правонарушений, подозрение по которым генпрокуратура и СБУ предъявили фигурантам.

Политтехнолог Александр Кондратенко уверен: после того, как в феврале президент Украины ввел персональные санкции против Козака, из-за которых была, фактически, заблокирована деятельность телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, было очевидным, что на этом никто не собирается останавливаться. Подтверждением этому спустя две недели стали персональные санкции уже против самого Медведчука и его супруги, а также связанных с ними компаний. На сегодня, подчеркивает эксперт, новый виток событий вокруг кума Путина лишь набирает свои обороты.

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