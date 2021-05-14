Данилов прокомментировал лечение Козака в Беларуси

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Ольга Чародий
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что народный депутат Тарас Козак, которого подозревают в
государственной измене и покушении на разграбление нацресурсов в Крыму,
вернется в Украину.
Тарас Козак (фото из открытых источников)
Об этом он рассказал на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли
Украина добиваться экстрадиции Козака.
Кроме того, Данилов прокомментировал лечение Козака в
Беларусиэ
Как сообщали ранее обвинения в госизмене, предъявленные Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, стали одной из главных тем дня. "Комментарии" узнали у экспертов, есть ли вероятность, что собрать доказательства помогли иностранные спецслужбы, а также – как ситуация может отразиться на Петре Порошенко. Ведь при его президентстве происходил ряд правонарушений, подозрение по которым генпрокуратура и СБУ предъявили фигурантам.Политтехнолог Александр Кондратенко уверен: после того, как в феврале президент Украины ввел персональные санкции против Козака, из-за которых была, фактически, заблокирована деятельность телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, было очевидным, что на этом никто не собирается останавливаться. Подтверждением этому спустя две недели стали персональные санкции уже против самого Медведчука и его супруги, а также связанных с ними компаний. На сегодня, подчеркивает эксперт, новый виток событий вокруг кума Путина лишь набирает свои обороты.
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