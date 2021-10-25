Данилов фактически предложил в Украине ввести монархию, – Таран

Сегодня секретарь СНБО Данилов фактически предложил в Украине ввести монархию, открыто поддержав главенствующую роль президента в государстве. Ведь именно монархией называется устройство, когда глава государства не имеет никакого контроля со стороны правоохранителей или судов. Осталось только ввести право передавать власть преемнику, но, учитывая, что при назначении на должности вместо кадровых конкурсов у нас действует право родства с "95 Кварталом", это мало кого удивит. Как передаёт издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook представил политолог Сергей Таран.

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, даже в самых жестких президентских республиках президенты находятся под микроскопом внимания и ответственности, — это несмотря на их огромные полномочия. Именно в этом и есть настоящая сила президентской форме правления. Самый яркий пример, по мнению Сергея Тарана, — это США, где в свое время достаточно было журналистского расследования, чтобы инициировать импичмент Никсона, совсем недавно – достаточно было независимой профессиональной работы спецслужб, чтобы заставить Трампа отправить в отставку сомнительных советников.

"О контроле над Зеленским со стороны общества, судов, на 100% своих прокуроров и других Бакановых говорить просто нет смысла. Как и о контроле над его окружением, которые несмотря на тысячи зашкваров уже примеряют на себя мантии приближенных к телу "дворян". Бесконтрольность Зеленского и его свиты – уже стала фактором национальной опасности, — вот об этом давно стоило подумать секретарю СНБО", – отметил эксперт.

Он добавляет, и это при том, что полномочий у Зеленского и так больше, чем у любого правителя в истории новейшей Украины: свое "монобольшинство" в парламенте, свои прокуроры, свои суды. При таких полномочиях в стране при желании можно проводить любые нужные для общества реформы.

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