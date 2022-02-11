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Дал две недели: Владимир Зеленский пригрозил увольнением ряду глав ОГА

Зеленский дал ряду областей и Киеву две недели на улучшение организации теробороны

сегодня, 16:08
Автор:

Денис Подставной
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Президент Украины пригрозил главам нескольких облгосадминистраций увольнениями. Об этом Владимир Зеленский заявил во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, который проходит в городе Харьков. Передает РБК-Украина. 

Дал две недели: Владимир Зеленский пригрозил увольнением ряду глав ОГА

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский пригрозил главам нескольких ОГА увольнением из-за плохого состояния подготовки к возможным угрозам. По словам президента, плохое состояние подготовки наблюдается, в частности, в Киеве, Мариуполе, Одессе, Ровно и Киевской области.

"Я хотел бы обратиться к главам ОГА этих областей и к КГГА, чтобы вы через две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными, согласно законодательству о Национальном сопротивлении, той вертикали. Через две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, играть политикой. В противном случае будут кадровые решения", — заявил президент Украины. 

Напомним ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине проверят шесть телеканалов из-за показа документов по "вагнергейту". Редакции проверят на предмет нарушения государственной тайны. 

Читайте также о том, что украинцы смогут добровольно платить дополнительные налогиВ Верховной Раде озвучили подробности. Отмечается, что обсуждаемая инициатива будет являться добровольной. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о Нормандской встрече в Берлине. Эксперты оценили результаты для Украины. "Зрады" на переговорах в Германии не произошло, но стоит дождаться заседания ТКГ. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/u-dve-nedeli-zelenskiy-prigrozil-uvolneniem-1644585200.html
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