Дал две недели: Владимир Зеленский пригрозил увольнением ряду глав ОГА

Президент Украины пригрозил главам нескольких облгосадминистраций увольнениями. Об этом Владимир Зеленский заявил во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, который проходит в городе Харьков. Передает РБК-Украина.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский пригрозил главам нескольких ОГА увольнением из-за плохого состояния подготовки к возможным угрозам. По словам президента, плохое состояние подготовки наблюдается, в частности, в Киеве, Мариуполе, Одессе, Ровно и Киевской области.

"Я хотел бы обратиться к главам ОГА этих областей и к КГГА, чтобы вы через две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными, согласно законодательству о Национальном сопротивлении, той вертикали. Через две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, играть политикой. В противном случае будут кадровые решения", — заявил президент Украины.

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