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«Да-да, это именно то, о чем вы подумали…»: Гончаренко тоже собрался в компанию Авакова

Пост Арсена Авакова вызвал бурную реакцию соцсетей. Нардеп Гончаренко решил не оставаться в стороне

сегодня, 17:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко решил оригинально поддержать волну, которую сегодня с утра запустил в соцсети экс-глава МВД Арсен Аваков, и тоже опубликовал пост с фото в окружении известных политиков, заинтриговав своим политическим будущим. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на сообщение Алексея Гончаренко в Телеграмм.

«Да-да, это именно то, о чем вы подумали…»: Гончаренко тоже собрался в компанию Авакова

Алексей Гончаренко. Фото: телеграмм Алексея Гончаренко

Интригующий пост бывшего главы МВД Арсена Авакова вызвал бурную реакцию соцсетей. У себя в Facebook экс-министр выложил фото, на котором Евгений Комаровский, сам Аваков, Савик Шустер, продюсер Свободы слова Павел Елизаров, Дмитрий Гордон и Владимир Гройсман. Фото в компании выше указанных известных украинцев Арсен Аваков подписал: "Да-да, это именно то, что Вы подумали!". 

Ну, а что подумали украинцы можно прочитать в соцсети. Потому как этим постом Авакову удалось "взорвать" информационное пространство. Об этом начали "шуметь" не только соцсети, но и самые рейтинговые СМИ. Казалось, все об этом вспомнили. Под вечер Алексей Гончаренко решил потроллить Авакова и компанию, разместив у себя в телеграмм-канале пост и фото, на котором нардеп в компании того же Авакова, Гройсмана, Ирины Геращенко. 

Также Гончаренко приложил фото, на котором он в компании Евгения Комаровского. С подписью к фото политик решил не заморачиваться, скопировав ее у Арсена Авакова: "Да-да, это именно то, что Вы подумали!".

«Да-да, это именно то, о чем вы подумали…»: Гончаренко тоже собрался в компанию Авакова - фото 2

Читайте также на портале "Комментарии" — политический эксперт рассказал, почему экс-министр МВД Арсен Аваков вдруг стал "звездой" телеканалов олигарха Ахметова.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/8900
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