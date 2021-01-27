Что ждет "Слуг народа" - мнения экспертов

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Сергей Медведев
Последние голосования, угрозы руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии исключением из фракции тем, кто не поддержит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, ситуация с Дубинским вызывают вопросы и сомнения насчет монолитности и стабильности фракции "Слуга народа" в парламенте. Вероятность распада монобольшинства оценивали для читателей "комментариев" украинские эксперты.
Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк
Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань напоминает: "Было много случаев, когда фракция "Слуги народа" не могла мобилизовать достаточного количества голосов для принятия необходимых решений. Приходилось привлекать другие фракции и группы. Периодически поддержку оказывали группы "Доверие" и "За будущее", ОПЗЖ, а иногда ЕС и Голос. При этом программу своего же правительства монобольшинство поддержать не смогло".
По словам Алексея Гараня, общая мысль аналитиков в том, что фракция СН давно де-факто расползается. Не является единым целым.
"Но вчерашнее голосование по референдуму показало, что Зеленскому удалось мобилизовать фракцию на поддержку. Из 228-ми присутствующих нардепов монобольшинства, 226 отдали голос "за". Не знаю, какие методы были использованы. Очевидно, были и угрозы, о которых писал Арахамия. Но результат демонстрирует, что определенные резервы у Банковой есть, чтобы обеспечить голосование в важные моменты", — подчеркивает профессор.
Комментируя ситуацию с Дубинским, Алексей Гарань отмечает: "Мы увидели, что Банковая и СН не решились на исключение его из фракции. Хоть могли это сделать легко. И это бы никак на мандат Дубинского не повлияло. Не было бы никаких правовых последствий, он оставался бы в статусе депутата. Очевидно, что Зеленский мог настоять. Но этого не сделал, поскольку во фракции СН есть группа Коломойского. Исключение из фракции Дубинского означало бы конфликт с этими нардепами. А сейчас, особенно после местных выборов, зависимость Зеленского от олигархов, в том числе в процессе голосования в парламенте, возросла".
Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что с самого начала было понятно — нет никакого монобольшинства, а есть олигархические группы по интересам.
"В этой ситуации Арахамия исполняет роль придворного шута и плохого актера "интеллектуального локдауна". Грозить исключением из фракции, когда вся страна видит происходящее с Дубинским и вокруг него — это смешно. Сомневаюсь, что они вообще что-то в состоянии решить, не говоря об исключении кого-то... Ситуация сейчас очень интересная. И парламент в целом, и "монобольшинство" в частности, похоже, готовятся к досрочным выборам", — говорит Богдан Мирошников.
Поэтому, отмечает он, количество бреда с трибуны ВР и вообще из стен парламента прогнозируемо растет.
"Если же говорить о принятии законопроекта о "народовластии", за неголосование за которое Арахамия угрожал исключать из фракции, то это уже не бред и не шутка. Это — целенаправленная бомба замедленного действия, которая ни к чему хорошему не приведет, — прогнозирует политэксперт. — Зеленский ради сохранения жалких остатков рейтинга и удовлетворения спонсоров, пытается угодить Медведчуку. Что получилось с запасом. Но вот страна не оценит. Многие все же еще помнят 2014-й и план Путина-Медведчука по федерализации".
Как сообщал портал "Комментарии", в понедельник вечером, 25 января, прошло заседание фракции "Слуга народа", которое посетил президент Владимир Зеленский. Главная суета была вокруг кандидатуры Юрия Витренко на пост главы Минэнерго за которого пока голосов нет, а также исключение Александра Дубинского (попал под американские санкции из-за участия в презентации "пленок Деркача") из фракции.
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