Что могут изменить в альтернативных законопроектах об олигархах: мнение эксперта

Оппозиция точно будет реагировать на президентский законопроект о борьбе с олигархами альтернативными проектам законов, пытаясь изменить некоторые принципы в документе. Об этом порталу "Комментарии" рассказала управляющая адвокатским бюро, кандидат юридических наук Анна Даниэль.



Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук

Согласно пояснительной записке к проекту закона Украины № 5599 от 02.06.2021 авторства президента Украины Владимира Зеленского, он разработан с целью определения правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием олигархов и связанных с ними лиц, напомнила эксперт.

"Реакция на появление антиолигархической инициативы президента, конечно, появится в виде альтернативных законопроектов. В них, вероятно, в первую очередь, будет изменен орган, на который возложено включение лица в Реестр олигархов — СНБО — на менее "категорический" и более "прогнозируемый", — считает Даниэль.

Согласно проекту закона планируется создание Реестра олигархов. Ключевая роль в борьбе с олигархами отведена Совету национальной безопасности и обороны Украины. По словам эксперта, именно к компетенции СНБО в случае принятия указанного законопроекта, кроме восьми функций, предусмотренных ст.4 закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", добавляются еще две:

1) принятие решения о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), а также об исключении лица из такого реестра;

2) ведение Реестра олигархов.

Президентским законопроектом, в частности, предлагается определять олигархов по таким критериям:

— являются участниками политической жизни, оказывают значительное влияние на СМИ, имеют подтвержденные активы более чем 1 млн прожиточных минимумов на 1 января соответствующего года (сейчас 1 2, 227 млрд грн);

— являются конечными бенефициарами субъекта хозяйствования, который является естественной монополией, имеет монопольные позиции на рынке свыше одного года, а также поддерживает или усиливает такое положение.

"Во-вторых, появится и новый порог в вопросе подтверждения активов, ведь, пока сумма, определенная в президентском законопроекте, — в миллион прожиточных минимумов, — вызывает немало вопросов в кругу экспертов, сторонников и критиков указанной инициативы. Наибольшую реакцию наблюдаем с стороны партии "Европейская солидарность", по мнению которой, законопроект Владимира Зеленского об олигархах, направлен исключительно против лидера их политической силы. Поэтому, прогнозируемо, что альтернативная законодательная инициатива появится уже в ближайшее время", — подытожила адвокат.

Напомним, партия "Голос" уже анонсировала пакет своих законодательных инициатив по борьбе с олигархами. Зарегистрировать альтернативные законопроекты в Верховной Раде можно до 18 июня. На следующей неделе их планирует рассмотреть парламентский комитет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!