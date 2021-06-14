Что могут изменить в альтернативных законопроектах об олигархах: мнение эксперта

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Наталья Некрасова
Оппозиция точно будет реагировать на президентский законопроект о борьбе с олигархами альтернативными проектам законов, пытаясь изменить некоторые принципы в документе. Об этом порталу "Комментарии" рассказала управляющая адвокатским бюро, кандидат юридических наук Анна Даниэль.
Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук
Согласно пояснительной записке к проекту закона Украины № 5599 от 02.06.2021 авторства президента Украины Владимира Зеленского, он разработан с целью определения правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием олигархов и связанных с ними лиц, напомнила эксперт.
Согласно проекту закона планируется создание Реестра олигархов. Ключевая роль в борьбе с олигархами отведена Совету национальной безопасности и обороны Украины. По словам эксперта, именно к компетенции СНБО в случае принятия указанного законопроекта, кроме восьми функций, предусмотренных ст.4 закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", добавляются еще две:
1) принятие решения о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), а также об исключении лица из такого реестра;
2) ведение Реестра олигархов.
Президентским законопроектом, в частности, предлагается определять олигархов по таким критериям:
— являются участниками политической жизни, оказывают значительное влияние на СМИ, имеют подтвержденные активы более чем 1 млн прожиточных минимумов на 1 января соответствующего года (сейчас 1 2, 227 млрд грн);
— являются конечными бенефициарами субъекта хозяйствования, который является естественной монополией, имеет монопольные позиции на рынке свыше одного года, а также поддерживает или усиливает такое положение.
Напомним, партия "Голос" уже анонсировала пакет своих законодательных инициатив по борьбе с олигархами. Зарегистрировать альтернативные законопроекты в Верховной Раде можно до 18 июня. На следующей неделе их планирует рассмотреть парламентский комитет.
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