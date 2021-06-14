Борьба с олигархами: новый пакет законов анонсировали в парламенте

Пакет проектов по противодействию "олигархическому влиянию" включает проведение судебной реформы, изменения в антимонопольных законах, введение равных налоговых правил и реформу управления государственными предприятия. Об этом во время пресс-конференции рассказала лидер партии "Голос" Кира Рудик, информируют "Комментарии".



Верховная Рада Украины. Фото: liga.net

Около 50% украинской экономики контролируется сейчас олигархами, заявила нардеп. Поэтому украинцы платят сверхвысокую цену за газ и электроэнергию, подчеркнула Рудик, а отсутствие судебной реформы мешает Украине двигаться в Евросоюз, а гражданам — добиваться справедливости в украинских судах.

"Антимонопольный комитет необходимо предоставить все возможности, чтобы он четко работал и боролся с монополиями и олигархическим влиянием. Третьим пунктом является изменения в налоговый законопроект... Это значит, что необходима экологическая модернизация предприятий, и это означает, что олигархи не должны избегать экологического налога", — заявила Рудык.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о борьбе с олигархами. Еще один проект закона о повышении налогов для промышленных предприятий также зарегистрирован в парламенте от фракции "Слуга народа". Эти законопроекты вызвали волну критики со стороны оппозиции.

В монобольшинстве уже спрогнозировали, что голосование по этим инициативам будут сложнейшими, в частности, заблокировать принятие этих законов попытаются альтернативными. Еще один альтернативный законопроект ждут от партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность".

По словам нардепа Ярослава Железняка, по разным оценкам Украина недополучает в бюджет 100-150 млрд грн из "белого" сектора экономики из-за низких налогов, которые платят промышленные предприятия. Олигархи платят менее 5% налогов от своих доходов, а украинские граждане — 40%, подчеркнул политик. Поэтому властям предлагают принять повышение налогов за загрязнение экологии и ренту на добычу полезных ископаемых.

"Некоторые эти изменения часто звучали из уст наших чиновников, однако терялись при регистрации. Третье — мы выравниваем другие ставки налогов на те товары и услуги, которые почему-то очень часто несправедливо занижены, по которым бюджет Украины не дополучал деньги. Мы отменяем некоторые льготы, которыми очень часто пользовались олигархи", — заявил Железняк.

В партии "Голос" обещают зарегистрировать в Верховной Раде четыре новых законопроекта в ближайшее время. Пока такие документы на официальном сайте парламента отсутствуют.

Напомним, ожидается, что до 18 июня в парламенте будут зарегистрированы альтернативные законопроекты по борьбе с олигархами от оппозиции.

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