Чередниченко назвала причину продления домашнего ареста Медведчуку

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Хмільовська Інна
Стало известно, с чем связано новое ходатайств о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, врученное председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Как заявила заявила один из адвокатов Виктора Медведчука Лариса Чередниченко, в начале сентября начнется очередной политический сезон, и оппозиционный политик не сможет принять в нем участие. Об этом она сказала в эфире телеканала "Перший Незалежний", пишет 112ua.
Лариса Чередниченко, скриншот с видео
При этом она подчеркнула, что очередное ходатайство о продлении срока действия меры пресечения в отношении Виктора Владимировича было для всех удивлением.
Политический сезон будет горячим из-за социальных вопросов о тарифах, об увеличении стоимости на электроэнергию, которые зреют в стране. Осенью и с наступлением зимы они будут только обостряться.
Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследования его дела, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных же прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, заканчиваются только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайство адвокатов о допросе более 100 свидетелей как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи. Все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, что полностью воспроизводит текст старого.
Как сообщал портал "Комментарии", ЕСПЧ рассмотрит дело быстрее: Москаль выразил свое мнение о продлении домашнего ареста Медведчуку.
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