Чередниченко назвала причину продления домашнего ареста Медведчуку

Стало известно, с чем связано новое ходатайств о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, врученное председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Как заявила заявила один из адвокатов Виктора Медведчука Лариса Чередниченко, в начале сентября начнется очередной политический сезон, и оппозиционный политик не сможет принять в нем участие. Об этом она сказала в эфире телеканала "Перший Незалежний", пишет 112ua.

Лариса Чередниченко, скриншот с видео

"Не далее, чем 20 августа, прокуроры объявили стороне защиты об окончании досудебного расследования. Тем самым прокуроры посчитали, что все доказательства, которые им нужны для составления обвинительного акта и направления его в суд, они собрали. Времени для сбора других доказательств им не нужно, собственно говоря не нужно и собирать другие доказательства. Практика ЕСПЧ, национальная судебная практика, говорит о том, что после завершения досудебного расследования исчезают и минимизируются все риски для вмешательства стороны защиты в ход досудебного расследования. То есть, презюмируется, что подозреваемый уже никак не сможет помешать собирать доказательства", — заявила Чередниченко.

При этом она подчеркнула, что очередное ходатайство о продлении срока действия меры пресечения в отношении Виктора Владимировича было для всех удивлением.



"По нашему глубокому убеждению, такой ход прокуроров связан с тем, что в начале сентября начнется очередной политический сезон и таким образом, продолжая находиться под действием меры пресечения, Виктор Владимирович не сможет принять в нем участие", — указала адвокат.

Политический сезон будет горячим из-за социальных вопросов о тарифах, об увеличении стоимости на электроэнергию, которые зреют в стране. Осенью и с наступлением зимы они будут только обостряться.

"Если абстрагироваться от политики и перейти чисто в сферу права, то с какой целью прокуроры жаждут ограничивать Виктора Владимировича в осуществлении им прав, ограничивая его свободу. Ну судебная практика по такому поводу говорит, что очень правильным является позиция стороны защиты, которая считает, что таким образом сторона обвинения давит процессуально на защитников и на их клиента, заставляя их ускориться с ознакомлением с материалами уголовного расследования, дабы ускорить направление обвинительного акта в суд и тем самым ущемить нас в праве на защиту и в праве на справедливый суд", — подытожила Чередниченко.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследования его дела, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных же прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, заканчиваются только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайство адвокатов о допросе более 100 свидетелей как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи. Все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, что полностью воспроизводит текст старого.



Как сообщал портал "Комментарии", ЕСПЧ рассмотрит дело быстрее: Москаль выразил свое мнение о продлении домашнего ареста Медведчуку.









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