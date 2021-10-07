Чего ж они не сопротивляются? - нардеп неоднозначно высказался об оккупации Крыма (ВИДЕО)

Внефракционный народный депутат Украины, ранее состоявший во фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, сделал странное заявление об оккупации полуострова Крым Российской Федерацией. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на эфир телеканала "Украина 24".

Евгений Шевченко - Фото: infonews.org.ua

Нардеп заявил, что украинская власть "создала себе врагов" в лице президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко. По мнению Шевченко, стране необходимо "менять курс" и "думать об экономике". Народный избранник считает, что антироссийский вектор политики будет "разрушительным" для нашего государства.

"Вы про Крым говорите — деоккупация. А кто оккупировал Крым? Если так по-честному говорить, 88% тех, кто пришел на "референдум", и "оккупировали" тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане такие несчастные-бедные, их там держат в плену...", — высказался нардеп.

Кроме того, на вопрос телеведущего о том, аннексировала ли РФ украинский полуостров, Шевченко вопросил: "А чего ж они не сопротивляются тогда?".





Отметим, что еще в мае народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Произошло это после того, как депутат поддержал режим Александра Лукашенко в вопросе задержания оппозиционера Романа Протасевича. Сначала Евгений Шевченко обнародовал совместное с Лукашенко фото и подписью: "Батька вам не Янукович!" Потом написал сообщение о том, что "мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что политолог рассказала о главном штампе российской пропаганды в Крыму.

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