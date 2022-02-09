Чаус признался во лжесвидетельстве: по ком теперь ударит дело одиозного экс-судьи

Дело судьи Николая Чауса бьет уже не только по пятому президенту Петру Порошенко (с подачи которого его якобы вывезли за границу), но и по действующему главе государства Владимиру Зеленскому (при котором Чауса похитили из Молдовы). Скандальный бывший судья, за которого недавно внесли залог, признался в лжесвидетельстве. По его словам, к нему применяли физическую силу, чтобы он высказался против Порошенко.

Николай Чаус - фото из открытых источников

Кто больше страдает от показаний Чауса и в целом от ситуации вокруг него? Как могут события развиваться дальше? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Кейс, который готовило окружение Зеленского с целью ударить по Порошенко – теперь играет против Ермака, Татарова и самого Зеленского

Политолог Виктор Таран называет дело Чауса – классическим примером политического айкидо. Когда мы используем силу оппонента, направленную против нас – против него. И ответ получается в разы сильнее, чем удар, который пытались нанести по нам.

"В случае с Чаусом та же ситуация, – поясняет эксперт. – Кейс, который готовило окружение Зеленского с целью ударить по Порошенко – теперь играет против Ермака, Татарова и самого Зеленского. Думаю, даже в страшном сне они не могли представить, когда готовили спецоперацию по похищению Чауса из Молдовы и его переправке в Украину, что человек, который должен был давать публичные показания против Порошенко (обвиняя в злоупотреблении властью и давлении на следствие) – теперь будет давать такие же показания против них. И судя по материалу, который опубликовал на своем YouTube-канале нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, общество будет скорее верить версии Чауса (что его выкрали, пытали, заставляли давать показания против Порошенко), а не тому, что ему хотели вменять (что Порошенко якобы давал команду садить Корбана и других)".

По мнению Виктора Тарана, нас ожидает определенный сериал, который уже анонсировал Арьев. Много видео с интересными деталями, где Чаус подробнее опишет, как происходило давление, как его вынуждали давать показания и так далее.

"Почему это надо Чаусу? Он понимает, что единственный шанс спасти свою жизнь – публичность. И парадокс в том, что человек, которого, скорее всего, аргументировано обвиняют в противоправных действиях, имеет прекрасные шансы получить статус преследуемого по политическим мотивам. И выиграть, как минимум, в Европейском суде по правам человека. И получить более мягкий приговор от украинской Фемиды. И он этим однозначно воспользуется", – прогнозирует политолог.

Он считает, что такая ситуация стала возможной из-за низкого профессионализма действующей власти.

"Судя по видео, которое опубликовал Арьев, мы видим насколько был низкий уровень выполнения данной спецоперации. "Зеленая" власть делала и делает ставку в кадровых вопросах не на профессионалов, а на участников "кварталов", родственников, друзей, одноклассников, жен и мужей одноклассников и так далее. Такой себе маленький "квартальчик-междусобойчик". Это, возможно, неплохо для управления бизнес-корпорацией, как 95 Квартал, но точно не подходит для управления страной. И таких проколов у власти из-за кадровых ошибок мы видели за 2,5 года предостаточно. И, судя по динамике, они будут продолжаться, добивая рейтинги "слуг" и Зеленского", – резюмирует Виктор Таран.

Нынешние заявления беглого судьи – это банальная стратегия защиты

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований доктор политических наук Игорь Петренко думает, что Чаус давно сообщил нужную информацию правоохранителям.

"В том числе – и о махинациях Порошенко, – подчеркивает эксперт. – Она просто ждёт своего часа. А нынешние заявления беглого судьи – это банальная стратегия защиты, когда он пытается сделать из себя жертву и рассказывает о каком-то давлении на себя".

По мнению Игоря Петренко, это дело никак не повлияет на Зеленского и власть, а вот для Порошенко оно очень токсично. И возможно, именно поэтому люди из окружения Петра Алексеевича пытаются сейчас окружать Чауса любовью, заботой и "полезными советами", отмечает эксперт.

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