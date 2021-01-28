Часы Rolex по цене авто: нардеп в Раде похвастался дорогой покупкой

Народный депутат Украины Александр Ковалев в четверг, 28 января, появился в Верховной Раде с аксессуаром на руке, который не мог остаться без внимания. На нем были часы Rolex, цена которых примерно такая же, как и автомобиль с пробегом. Стоимость данной модели часов достигает 12 250 долларов. Об этом пишет издание "Апостроф".

Александр Ковалев. Фото: glavcom.ua

Доказательством этому является фото, которое сделал фотограф издания Александр Гончаров в сессионном зале.

Но самое интересное во всей этой истории даже не внушительная цена часов, а тот факт, что они женские. Это можно заметить, если внимательно рассмотреть их дизайн. Также об этом сообщается на сайте, на котором они выставлены на продажу.





Как сообщало издание "Комментарии", "Слугу" Тищенко заметили в одном из самых дорогих отелей Дубая. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко решил не мерзнуть в Украине с приходом морозов и снега, а отправиться ближе к солнышку вместе со всей своей семьей. Так, в Сети появились фотографии, на которых нардеп был замечен на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет Telegram-канал "Темный рыцарь".

Также мы писали, на какой руке следует носить часы. Существует устоявшееся правило: не носить часы на преобладающей руке, поскольку это неудобно. Часы можно повредить или задеть ими посторонний предмет. Это не говоря о том, что крайне неудобная задача писать с часами на руке. Кроме того, застегивать часы на запястье гораздо легче основной рукой. Но если вы по какой-то причине сомневаетесь в плане того, как будет лучше, рекомендуем попробовать определенный период времени носить часы на одной руке, а потом на другой.





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