Часы Rolex по цене авто: нардеп в Раде похвастался дорогой покупкой

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Любовь Блажко
Народный депутат Украины Александр Ковалев в четверг, 28 января, появился в Верховной Раде с аксессуаром на руке, который не мог остаться без внимания. На нем были часы Rolex, цена которых примерно такая же, как и автомобиль с пробегом. Стоимость данной модели часов достигает 12 250 долларов. Об этом пишет издание "Апостроф".
Александр Ковалев. Фото: glavcom.ua
Доказательством этому является фото, которое сделал фотограф издания Александр Гончаров в сессионном зале.
Но самое интересное во всей этой истории даже не внушительная цена часов, а тот факт, что они женские. Это можно заметить, если внимательно рассмотреть их дизайн. Также об этом сообщается на сайте, на котором они выставлены на продажу.
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