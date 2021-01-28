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Часы Rolex по цене авто: нардеп в Раде похвастался дорогой покупкой

У политика заметили элитные часы марки Rolex

сегодня, 20:21
Автор:

Любовь Блажко

Народный депутат Украины Александр Ковалев в четверг, 28 января, появился в Верховной Раде с аксессуаром на руке, который не мог остаться без внимания. На нем были часы Rolex, цена которых примерно такая же, как и автомобиль с пробегом. Стоимость данной модели часов достигает 12 250 долларов. Об этом пишет издание "Апостроф". 

Часы Rolex по цене авто: нардеп в Раде похвастался дорогой покупкой

Александр Ковалев. Фото: glavcom.ua

Доказательством этому является фото, которое сделал фотограф издания Александр Гончаров в сессионном зале.

Но самое интересное во всей этой истории даже не внушительная цена часов, а тот факт, что они женские. Это можно заметить, если внимательно рассмотреть их дизайн. Также об этом сообщается на сайте, на котором они выставлены на продажу. 

Часы Rolex по цене авто: нардеп в Раде похвастался дорогой покупкой - фото 2

Как сообщало издание "Комментарии", "Слугу" Тищенко заметили в одном из самых дорогих отелей Дубая. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко решил не мерзнуть в Украине с приходом морозов и снега, а отправиться ближе к солнышку вместе со всей своей семьей. Так, в Сети появились фотографии, на которых нардеп был замечен на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет Telegram-канал "Темный рыцарь".
Также мы писали, на какой руке следует носить часы. Существует устоявшееся правило: не носить часы на преобладающей руке, поскольку это неудобно. Часы можно повредить или задеть ими посторонний предмет. Это не говоря о том, что крайне неудобная задача  писать с часами на руке. Кроме того, застегивать часы на запястье гораздо легче основной рукой. Но если вы по какой-то причине сомневаетесь в плане того, как будет лучше, рекомендуем попробовать определенный период времени носить часы на одной руке, а потом на другой.


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