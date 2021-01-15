"Расходы должны быть внесены в декларацию": "Слугу" Тищенко заметили в одном из самых дорогих отелей Дубая

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Любовь Блажко
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко решил не мерзнуть в Украине с приходом морозов и снега, а отправиться ближе к солнышку вместе со всей своей семьей. Так, в Сети появились фотографии, на которых нардеп был замечен на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет Telegram-канал "Темный рыцарь".
Николай Тищенко. Фото: file.liga.net
Украинский ресторатор был "пойман" на отдыхе в одном из самых дорогих отелей курортного города Дубай. На снимке можно увидеть, что Тищенко стоит в коротких шортах и держит за руку своего маленького сына Давида.
Пользователи в социальных сетях утверждают, что народный депутат остановился в Rixos The Palm Dubai, цены в котором могут оказаться шокирующими для некоторых – от 1000 долларов за сутки.
48-летний Николай Тищенко женился на 25-летней Алле Барановской. Пара воспитывает трехлетнего сына Давида. Также у Тищенко есть и старший сын – ему уже 15.
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