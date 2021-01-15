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"Расходы должны быть внесены в декларацию": "Слугу" Тищенко заметили в одном из самых дорогих отелей Дубая

В Сети пишут, что депутат отдыхает в Rixos The Palm Dubai

сегодня, 21:17
Автор:

Любовь Блажко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко решил не мерзнуть в Украине с приходом морозов и снега, а отправиться ближе к солнышку вместе со всей своей семьей. Так, в Сети появились фотографии, на которых нардеп был замечен на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет Telegram-канал "Темный рыцарь".

"Расходы должны быть внесены в декларацию": "Слугу" Тищенко заметили в одном из самых дорогих отелей Дубая

Николай Тищенко. Фото: file.liga.net

Украинский ресторатор был "пойман" на отдыхе в одном из самых дорогих отелей курортного города Дубай. На снимке можно увидеть, что Тищенко стоит в коротких шортах и держит за руку своего маленького сына Давида. 

”Расходы должны быть внесены в декларацию”: ”Слугу” Тищенко заметили в одном из самых дорогих отелей Дубая - фото 2
”Расходы должны быть внесены в декларацию”: ”Слугу” Тищенко заметили в одном из самых дорогих отелей Дубая - фото 3

Пользователи в социальных сетях утверждают, что народный депутат остановился в Rixos The Palm Dubai, цены в котором могут оказаться шокирующими для некоторых – от 1000 долларов за сутки. 

"Поздравляем Николая Тищенко с прекрасным отдыхом в Rixos The Palm Dubai, сутки в котором стоят от 1000 долларов. Напоминаем, что эти расходы должны быть внесены в декларацию", — пишут люди. 

48-летний Николай Тищенко женился на 25-летней Алле Барановской. Пара воспитывает трехлетнего сына Давида. Также у Тищенко есть и старший сын – ему уже 15. 

Как сообщало издание "Комментарии", Тищенко похвастался, что наполнил киевские песочницы. Народный депутат и потенциальный кандидат в мэры Киева на предстоящих выборах от партии "Слуга народа" Николай Тищенко похвастался, что наполнил песочницы на детским площадках в Святошинском районе столицы. На это обратили внимание журналисты издания TK Media.
На своей официальной странице в социальной сети Facebook Николай Тищенко написал, что делает родной город комфортным и отреагировал на обращение киевлян об отсутствии песка на детских площадках.


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Источник: https://t.me/dark_k
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