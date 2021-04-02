Cекретарь СНБО рассказал, когда закончится война в Донбассе

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Ольга Чародий
Война на Донбассе закончится, когда Россия уйдет из Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика
Шустера" рассказал, что должно произойти для установления мира на Востоке
Украины.
Алексей Данилов (фото из открытых источников)
Секретарь СНБО подчеркнул – РФ должна забрать свое имущество
и покинуть территорию Донецкой и Луганской областей.
Комментируя обострение на Донбассе, он отметил, что сейчас в
РФ свои внутренние процессы, и поэтому там истерия.
Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.
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