Cекретарь СНБО рассказал, когда закончится война в Донбассе

Война на Донбассе закончится, когда Россия уйдет из Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" рассказал, что должно произойти для установления мира на Востоке Украины.



Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Секретарь СНБО подчеркнул – РФ должна забрать свое имущество и покинуть территорию Донецкой и Луганской областей.

"Надо, чтобы Россия забрала свои танки, БТР ... и ушла из Украины. Все. Больше ничего не нужно делать. Это украинская земля. Мы разберемся самостоятельно, что там нам на этой земле нужно делать", – сказал Данилов.

Комментируя обострение на Донбассе, он отметил, что сейчас в РФ свои внутренние процессы, и поэтому там истерия.

"В последнее время есть русская истерия. В России происходят определенные внутренние процессы, выборы в российскую Думу и они сегодня на этом фоне имеют большое желание показать, что они выстраивают свой "русский мир", – заявил секретарь СНБО.

Напомним, п о его словам, Украина не должна заигрывать с Россией и оставить эти попытки из-за того, что наша страна может прекратить свое существование. Он отметил, что Украина может исчезнуть из-за этого. Данилов подчеркнул, что Россия не заинтересована в существовании независимой Украины, а президент РФ Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и его команда были успешными.

Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.



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