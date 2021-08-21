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Быть или не быть местным выборам на Донбассе, - выводы ЦИК

Быть или не быть местным выборам на Донбассе, - выводы ЦИК

сегодня, 12:06
Автор:

Лилия Боровая

В ответ на обращение Центризбиркома к Донецкой и Луганской ОГА/ОВЦА о возможности проведения 31 октября местных выборов в населенных пунктах, где они не состоялись 25 октября 2020, от администраций   поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности их проведения. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата ЦИК.

есмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы незаконными вооруженными формированиями фактически   по всей линии разграничения, а также имеющиеся провокации, не позволяют гарантировать 100-процентную безопасность для жителей во время проведения выборов", — говорится на сайте ЦИК.

Еще одним аргументом в пользу очередного переноса местных выборов на прифронтовых территориях стала фиксация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ тяжелого вооружения, которое по своим характеристикам может легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения и размещено с нарушением линий отвода, предусмотренных Минскими договоренностями.

Таким образом,   из-за риска для безопасности жизни и здоровья граждан, невозможно 31 октября 2021 года провести выборы в 18 сельских, поселковых и городских территориальных громадах, где органами исполнительной власти сейчас являются военно-гражданские администрации.

Отметим, что на прифронтовых территориях временно оккупированной части Донбасса местные выборы не проводились уже 5 лет.

Напомним, что  по мнению нардепа от "Слуги народа" Александра Корниенко, временные рамки проведения местных выборов на Донбассе, скорее всего, будут смещены к весне 2022 года.


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