Юрий Загородний не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова

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Станислав Молчанов
Мэр Кривого Рога Константин Павлов был влиятельным человеком. У него за плечами большой опыт административной работы в родном городе. Кроме того, он был депутатом Днепропетровского областного совета и депутатом Верховной Рады двух созывов. Все это говорит о том, что у Константина Павлова был авторитет и ему верили люди, которые выбирали его и в парламент, и на должность городского головы. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" сказал народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний, комментируя трагическую смерть мэра Кривого Рога.
Юрий Загородний Фото: golos.ua
Загородний напомнил, что в 2020 году на местных выборах Константин Павлов, который был кандидатом на пост мэра от ОПЗЖ, во втором туре с большим отрывом опередил своего оппонента, кандидата от президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.
Юрий Загородний отметил, что запомнил Павлова как сильную личность, волевого и целеустремленного человека. Но, по словам парламентария, около месяца назад Константин Павлов жаловался на то, что в город прислали комиссию, которая пытается найти недостатки в работе мэрии.
Загородний подчеркнул, что выдвигать и оценивать версии случившегося – дело правоохранительных органов, но он лично, как и другие члены ОПЗЖ, не верит в то, что Павлов мог свести счеты с жизнью.
Кроме того, по мнению Загороднего, это убийство, как и другие подобные громкие преступления в Украине, раскрыто не будет, а действующая власть примет ту версию, которая будет ей выгодна.
Напомним, 15 августа 2021 года в селе Вольное под Кривым Рогом на пороге своего дома был обнаружен мертвым один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Кривого Рога, руководитель городской организации ОПЗЖ Константин Павлов.
Комментируя это трагическое событие, в политсиле заявили, что убийство Константина Павлова "Оппозиционная платформа – За жизнь" воспринимает как очередной террористический акт против оппозиции.
"Палачи, действующие в интересах власти Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины", – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ. Также в партии отметили, что готовы к тому, что власть попытается выдать это политическое убийство за суицид.
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