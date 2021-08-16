Юрий Загородний не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был влиятельным человеком. У него за плечами большой опыт административной работы в родном городе. Кроме того, он был депутатом Днепропетровского областного совета и депутатом Верховной Рады двух созывов. Все это говорит о том, что у Константина Павлова был авторитет и ему верили люди, которые выбирали его и в парламент, и на должность городского головы. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" сказал народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний, комментируя трагическую смерть мэра Кривого Рога.

Юрий Загородний Фото: golos.ua

Загородний напомнил, что в 2020 году на местных выборах Константин Павлов, который был кандидатом на пост мэра от ОПЗЖ, во втором туре с большим отрывом опередил своего оппонента, кандидата от президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

"Мы как раз приехали, присутствовали, работали всю ночь во время установления результатов выборов криворожского городского головы и работали до тех пор, пока не убедились в том, что Константин Павлов победил с большим преимуществом своего оппонента во втором туре в городе Кривом Роге", – рассказал нардеп.

Юрий Загородний отметил, что запомнил Павлова как сильную личность, волевого и целеустремленного человека. Но, по словам парламентария, около месяца назад Константин Павлов жаловался на то, что в город прислали комиссию, которая пытается найти недостатки в работе мэрии.

"Он мне рассказал, что заехало человек 70, все переворачивают, копают, что-то ищут. И просто невозможно нормально работать, исполнять обязанности городского головы. Он с нетерпением ожидал окончания работы этой комиссии, насколько я знаю, она должна была завершить работу 16 сентября", – сообщил народный депутат.

Загородний подчеркнул, что выдвигать и оценивать версии случившегося – дело правоохранительных органов, но он лично, как и другие члены ОПЗЖ, не верит в то, что Павлов мог свести счеты с жизнью.

"Я не верю в то, что это неосторожное обращение с оружием или самоубийство. Я не верю, потому что такой человек, как Константин Юрьевич Павлов, не мог просто уйти ‒ по своему характеру, по своей позиции, по своей целеустремленности не мог так с собой поступить. Я думаю и уверен, что это политическое убийство", – констатировал народный депутат Украины.

Кроме того, по мнению Загороднего, это убийство, как и другие подобные громкие преступления в Украине, раскрыто не будет, а действующая власть примет ту версию, которая будет ей выгодна.

"Если бы правоохранители сказали правду, что это заказное убийство, отстранение этого человека от власти – это стало бы еще большим минусом для власти. Они в очередной раз будут искать пути для того, чтобы выкрутиться, будут лгать гражданам Украины. И это убийство в очередной раз не будет расследовано", – сказал в заключение Юрий Загородний.

Напомним, 15 августа 2021 года в селе Вольное под Кривым Рогом на пороге своего дома был обнаружен мертвым один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Кривого Рога, руководитель городской организации ОПЗЖ Константин Павлов.

Комментируя это трагическое событие, в политсиле заявили, что убийство Константина Павлова "Оппозиционная платформа – За жизнь" воспринимает как очередной террористический акт против оппозиции.

"Палачи, действующие в интересах власти Зеленского, выполнили очередной заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, нашего мэра, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины", – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ. Также в партии отметили, что готовы к тому, что власть попытается выдать это политическое убийство за суицид.

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