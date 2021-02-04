Будет ли судья Вовк защищать Медведчука: эксперты развенчали слухи

Глава правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин уверяет, что председатель ОАСК Павел Вовк предлагает ОПЗЖ свои услуги в отмене президентских санкций против медиа-холдинга Медведчука.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

Также прошла информация, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство о принудительном приводе Вовка в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". О дальнейшем развитии событий, о том, станут ли последние события толчком к реальным реформам судебной системы размышляли украинские эксперты.



"Вовк без боя сдаваться не будет"

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что подобное предложение со стороны Вовка Медведчуку, если оно и было, выглядит несколько фантастично.

"Вовк сейчас сам преследуется правоохранительными органами. И больше занят тем, чтобы защитить себя, свои интересы. Так что вряд ли может что-то предложить Медведчуку. При этом Вовк — судья достаточно высокого уровня. И без юридического боя сдаваться точно не будет".

По мнению Ивана Либермана, если дело дойдет до суда, у Вовка будут очень серьезные защитники.

"Придаст ли ситуация вокруг КСУ, ОАСК и так далее динамику реформированию судебной системы? Не исключаю. Этого требуют время, обстоятельства, наши западные партнеры. И главное – само наше общество. Но реформы должны быть реальные, действенные", — подчеркивает доктор права.

"Грядет судебная война, война за реформы"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что судебная система, которую попытались реформировать при Порошенко, сейчас вышла из-под какого-либо контроля.

"При Порошенко кого-то люстрировали, что-то пытались менять... Начали создаваться антикоррупционные инструментарии. Судьи напряглись, — отмечает эксперт. — А сейчас судебная система – неуправляемая. Судьи, которые и ранее чувствовали вседозволенность (было даже известно, сколько стоит какое решение), сейчас вообще расправили крылья. Они осознали, что новая власть не понимает специфику их работы, а потому и реформы толком провести не может. Более того – сама эта власть то и дело принимает незаконные решения. А чем суды хуже? Решили суды…"

По мнению Дениса Богуша, в связи с этим показательны многие резонансные решения ОАСК. С недавних пор – и Конституционный суд вошел в клинч с Офисом президента.

"Зеленский пошел на явно не правовые решения в противоборстве с Тупицким. Его предложения о "реформировании КСУ" (точнее – о расформировании) даже не стали рассматривать в Раде. Теперь еще санкции против Козака-Медведчука, введенные весьма сомнительным образом… Так что ситуация с Вовком – просто очередной пазл в общем правовом хаосе. Когда всеми откровенно игнорируются попытки навести порядок в судебной системе, — подчеркивает политтехнолог. – Я не верю, что эта команда может реформировать судебную систему, потому что она сама то и дело игнорирует нормы закона".

Денис Богуш подчеркивает, что показательный правовой нигилизм напоминает игру в шахматы, где игроки решили пренебречь правилами один раз, потом второй. В итоге все фигуры начали ходить как угодно…

"Ходов со всех сторон – неправильных – было уже множество. И сейчас, мне кажется, разгорится настоящая война в судах и вокруг судов. Ситуация с тем же Вовком. По моральным аспектам, таких как он, не должно быть в ОАСК. Но если при критическом количестве материалов на него Зеленский не сможет ничего с ним сделать – это будет полное фиаско Офиса президента… Как будет фиаско и если какой-то из судов признает неправомерным решение о санкциях против каналов… Куда бы не повернула ситуация – она продемонстрирует важность реформирования и судебной системы, и нынешней исполнительной и законодательной власти", — резюмирует Денис Богуш.

Как сообщал портал "Комментарии", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил закрытием всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность. Санкции могут последовать по примеру лишения лицензии телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.





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