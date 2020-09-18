«Братство» заявило о фактах коррупции при исполнении депутатских полномочий в Запорожской области

Общественные организации обнаружили масштабные злоупотребления депутатскими полномочиями в Запорожской области, говорится в сообщении политической партии "Братство" в Facebook.

Отмечается, что в Запорожье и области существует масштабная проблема с хищением средств депутатских фондов. В партии говорят, что коррупционная составляющая возникает из-за того, что на государственном уровне не урегулирован порядок контроля за фактическим получением гражданами средств. При этом вся ответственность за рациональное распоряжение депутатским фондом, который формируется за счет коммунальных средств, лежит исключительно на самих депутатах.

Сообщается, что указанные факты подтвердили в телефонном разговоре секретарь Запорожского городского совета Руслан Пидорич, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Валентина Малыш, руководитель учреждения-распорядителя бюджетными средствами КУ "Компьютерный информационно-вычислительный центр" Запорожского областного совета Сергей Коломоец.

О злоупотреблениях сообщает и журналистское расследование в программе "5 канала" "Особый взгляд". Там был освещен факт якобы выделения в 2016 году материальной помощи примерно 200-м нуждающимся лицам. При этом помощник депутата Запорожского горсовета Михаил Прасола отрицает факт получения выплат.

Как сообщает "Братство", с помощью подделки заявлений лиц, нуждающихся в материальной помощи, средства якобы получали люди, подчиненные чиновникам, а не те, кому действительно нужна была помощь.

Отмечается, что в регионе существует масштабная проблема с хищением средств депутатских фондов. В частной беседе бывший депутат Запорожского облсовета Артур Гатунок и депутат Запорожского облсовета Станислав Чередниченко отметили, что не имеют представления о выделении от их имени средств в 2016 году, а потому допускают, что подписи были сфальсифицированы.

Добавим, что расследование общественной организации "Народний захист" анализирует выделение материальной помощи за 2017-2018 годы. По данным активистов, материальная помощь выделялась одним и тем же лицам, которые вообще не знали об этом. Один из получателей, Леонид Томилин, случайно узнал, что был адресатом материальной помощи 44 раза на сумму 112 800 грн, факт получения он опроверг.

Также сообщается, что депутат Ярослав Гришин якобы выплатил крупнейшую единовременную суму материальной помощи. При этом, функционеров его юридической компании "Гришин и партнеры" обвиняют в организации выплат за счет депутатских фондов. Причастность подтверждает Артур Гатунок, который отметил, что Гришин предлагал ему объединить фонды и осуществлять выплаты от его имени без его ведома. Помимо прочего, бывший бухгалтер Фонда поддержки граждан, нуждающихся в неотложной помощи, Алла Смола отметила, что факты разворовывания депутатами Запорожского городского и областного советов многочисленны.

Партия уже подала заявления в правоохранительные органы.

Напомним, Зеленский выступил с резким заявлением к антикоррупционным органам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!