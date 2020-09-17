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"Где посадки?": Зеленский выступил с резким заявлением к антикоррупционным органам

Президент задал несколько вопросов НАБУ, САП и Офису генпрокурора

сегодня, 10:23
Автор:

Таисия Ерохина

Украинский президент Владимир Зеленский требует от антикоррупционных органов системных посадок. Об этом говорится в обращении гаранта 17 сентября, опубликованном в Telegram-канале.

"Где посадки?": Зеленский выступил с резким заявлением к антикоррупционным органам

Президент надеется, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора все же услышат общество и станут работать быстрее и продуктивнее над обличением коррупционеров во власти.

"Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывает результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе, - написал Зеленский. - А потому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит".

Президент вспомнил об одном из его предвыборных обещаний - закончить старые коррумпированные времена. Поэтому отметил, что каждый чиновник должен помнить о таком правиле: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь.

Напомним, эксперты назвали перспективы дела о скандальной взятке для "слуги народа" Юрченко.


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