"Где посадки?": Зеленский выступил с резким заявлением к антикоррупционным органам

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Таисия Ерохина
Украинский президент Владимир Зеленский требует от антикоррупционных органов системных посадок. Об этом говорится в обращении гаранта 17 сентября, опубликованном в Telegram-канале.
Президент надеется, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора все же услышат общество и станут работать быстрее и продуктивнее над обличением коррупционеров во власти.
Президент вспомнил об одном из его предвыборных обещаний - закончить старые коррумпированные времена. Поэтому отметил, что каждый чиновник должен помнить о таком правиле: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь.
Напомним, эксперты назвали перспективы дела о скандальной взятке для "слуги народа" Юрченко.
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