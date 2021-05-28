Более 150 млн грн ущерба бюджету Киева: глава ГФС Мельник об итогах проведения массовых обысков в столице

Государственная фискальная служба расследует девять уголовных дел, которые связаны с нанесением убытков бюджету города Киев. Об этом заявил глава ГФС Вадим Мельник на брифинге, посвященном массовым обыскам коммунальных предприятий Киева, их компаний-подрядчиков, а также департаментов и управлений КГГА.

Глава ГФС Вадим Мельник. Фото из открытых источников

По словам Мельника, указанные уголовные дела были открыты по статьям уклонения от уплаты налогов (ст. 212 УК Украины), злоупотребления служебным положением (ст. 364 УК), присвоения и растраты имущества (ст. 191 УК). При этом максимальная санкция по ст. 191 предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Наиболее распространенными схемами нанесения убытков городскому бюджету стали, по данным ГФС, завышение стоимости работ, выполнение работ коммунальным предприятием при перечислении денег подконтрольным фирмам-подрядчикам, списание денег при отсутствии выполнения каких бы то ни было работ.

Предварительно установленная следствием сумма убытков бюджету Киева, по словам Мельника, превышает 150 млн грн. В рамках открытых уголовных дел проведено 40 обысков и 53 допроса, шесть экспертиз, вручено четыре подозрения и наложено девять арестов на изъятые во время обысков денежные средства, документы, печати.

Ранее в эфире “Свободы слова Савика Шустера” Вадим Мельник призвал не политизировать проведенные правоохранителями обыски в Киеве.

Напомним, в столице прошел ряд обысков на коммунальных предприятиях.

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