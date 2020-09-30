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Битва за Николаев: группа Левочкин-Фирташ из ОПЗЖ объединилась со «Слугой народа»

Партия ОПЗЖ разделилось на два лагеря, у каждого свой кандидат в мэры Николаева

сегодня, 20:08
Автор:

Екатерина Белоброва

В партии "Оппозиционная платформа за жизнь" две группы влияния не смогли договориться на счет кандидатуры в мэры Николаева. Группа Левочкин-Фирташ выбрала иной вариант и объединила усилия с Давидом Арахамией и "Слугой народа", сообщает телеграмм канал "Резидент".

Битва за Николаев: группа Левочкин-Фирташ из ОПЗЖ объединилась со «Слугой народа»

Как писали украинские СМИ, "ОПЗЖ" находится в финальной стадии раскола. Фактически раскол происходит по линии Медведчук-Рабинович, Левочкин-Бойко, так как находящийся в Вене – Дмитрий Фирташ, не может принимать активного участия в работе политсилы.

Самой горячей точкой стала Одесса, где дело чуть не дошло до вооруженных разборок, но партия смогла определилась с кандидатом в мэры и первым номером списка в облсовет.

В Николаеве достигнуть компромисса в партии "ОПЗЖ" не смогли. За несколько месяцев до старта официальной избирательной кампании в Николаеве наиболее вероятным кандидатом на выборы мэра называли экс-нардепа Артема Ильюка, за которого активно агитировала группа Бойко-Левочкина.

Однако ситуация изменилась после приезда в Николаев нардепа, и главы облорганизации ОПЗЖ Юрия Загороднего, который заявил, что у Медведчука есть своя кандидатура – Владислав Чайка, сын экс-мэра Николаева.

Как сообщает телеграмм-канал "Резидент", группа Левочкин и Фирташ не согласилась с кандидатурой Чайки. В партнёрстве с Давидом Арахамией, который давно и плотно любит выпить чашку кофе в Вене, и партией "Слуга народа" они выдвинули кандидатуру Татьяны Домбровской.

Также по информации "Резидента", выборы в мэры Николаева партиями ОПЗЖ и "Слуга народа" проводятся с одним мотивом, доказать, кто лучше и важнее для России. Так, как оба кандидата, в случае победы, что Чайка, что Домбровская, будут работать в интересах пророссийских сил. 


Напомним, в июне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой".



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