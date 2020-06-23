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Главная Новости Политика Скандалы "Она баба рабочая": Арахамия и Корниенко обсудили формы депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой
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"Она баба рабочая": Арахамия и Корниенко обсудили формы депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой

Не зная, что их записывают нардепы от "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко скабрезно обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву

23 июня 2020, 23:59
Автор:

Екатерина Белоброва
"Она баба рабочая": Арахамия и Корниенко обсудили формы депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко во время брифинга в Николаеве обсудили внешний вид своей коллеги Ирины Аллахвердиевой, которая на фоне строгого офисного стиля в парламенте выглядит довольно броско. Запись скрытого разговора опубликовала в сети редактор издания "Страна" Светлана Крюкова.

"Думая, что видеокамеры выключены, Корниенко заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева - "баба рабочая, как корабельная сосна", - подписала она свою публикацию. 

После этого Крюкова расшифровала всю запись разговора политиков, где упоминался и глава государства Владимир Зеленский.

Корниенко: Алахвердиева - вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. он подпрыгнет. выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. баба да".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский попал в настоящий скандал в прессе, когда необдуманно сделал довольно сексистское замечание.


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