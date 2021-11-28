Битва за Донбасс: что нас ждет в декабре

Прогноз развития ситуации касательно конфликта на Донбассе на декабрь. Что может произойти на фронте? Как будут обстоять дела за переговорными столами (нормандский формат, ТКГ, другие уровни)? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Донбасс - фото из открытых источников





Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский прогнозирует, что в ближайшее время цели России на Донбассе не изменяться.





"Будут продолжаться обстрелы, возможны новые диверсионные действия или даже локальные бои, чтобы спровоцировать жесткий ответ со стороны вооруженных сил Украины. России нужен повод, чтобы начать атаку, называя ее "вынужденной обороной". В Кремле, возможно, захотят проверить, готов ли президент Украины на решительные действия. Причем, действия без оглядки и консультаций с Западом", – отмечает эксперт.





По его словам, это позволит Кремлю подать действия Украины как "агрессивные" и "непредсказуемые". И тем самым подорвать доверие к нашей стране со стороны западных союзников, особенно нового германского правительства.





"То есть, России нужно получить "оправдание" для прекращения переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и Нормандского формата, – поясняет Петр Бурковский. – Поэтому Украине сейчас чрезвычайно важно наладить близкий контакт и диалог с Берлином, постоянно информировать немецкую сторону о ситуации на Донбассе и не предпринимать резких движений".





Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес считает, что больших изменений в декабре касательно ситуации на Донбассе и вокруг Донбасса не ожидается.





"Ситуация будет плюс-минус, как сейчас. В переговорах будет наблюдаться всё та же стагнация. ТКГ не могу даже сказать, когда возобновит нормальную работу. То, что сейчас наблюдаем, даже не стагнация, а тупик. Переговоры нуждаются не просто в усилении, мелких изменениях, кадровых решениях… Они нуждаются в полной перезагрузке", – уверен Энрике Менендес.





Военная ситуация вызывает у него обеспокоенность.

"Участились обстрелы. Усилилась напряженность и недоверие между сторонами, – поясняет эксперт. – Учитывая, что у нас так и не появились механизмы контроля за режимом тишины, а также наблюдается тупик с переговорами, дальнейшая эскалация становится всё более вероятной. В то же время, каких-то переходов к полномасштабным боевым действиям, к счастью не предвидится. Но локальные вспышки обстрелов (как недавно в районе поселка Невсельское), к сожалению, возможны. Как и появление других точек напряжения".





Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из виновных в потере Крыма есть экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который во время развертывания российской спецоперации в Крыму исполнял обязанности президента Украины. А в потере части Донбасса большая часть вины лежит на пятом президенте Украины Петре Порошенко. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение Зеленский высказал во время пресс-марафона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!