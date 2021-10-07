Без локальных конфликтов и с 4 районами: губернатор Ровенской области рассказал о последствиях административной реформы

Глава Ровенской области Виталий Коваль рассказал о том, как произошел на Полесье второй этап административно-территориальной реформы, плюсы и минусы децентрализации в Ровенской области и уже налаженные коммуникации между главами местных общин и Ровенской ОГА, отвечая на вопрос политического эксперта Светланы Кушнир в интервью информационно-аналитическому порталу "Комментарии".

Виталий Коваль (фото из открытых источников)

По словам губернатора, на Ровенском полесье административное реформирование, когда определялись территориальные границы и центры четырех крупных районов вместо прежних 16, прошло гораздо спокойнее, без локальных конфликтов, чем на уровне базовом, когда формировались территориальные общины. Никаких проблем не возникало. Ранее, в Ровенской области было 16 районов, а сейчас на их базе создано четыре крупных района.

Как отметил Виталий Коваль, люди спокойно приняли такое разделение по той причине, что областная власть учла настроения и пожелания местных региональных элит по реформированию края.

"У нас 64 общины. Символично, что у нас 64 депутата областного совета. Мы уже видим, что реформа децентрализации успешно продолжается, но она точно не закончится в ближайшее время, постоянно нужно будет ее совершенствовать, так как некоторые общины уже отпадают, другие же "рванули" вперед, потому что поняли какие-то плюсы-минусы именно децентрализации ", — сказал глава Ровенской облгосадминистрации.

Виталий Коваль активно поддерживает новых руководителей местных ровенских общин, которые хотят, решая те или иные рабочие проблемы, общаться сразу напрямую с ним и другими ответственными работниками Ровенской облгосадминистрации без промежуточного бюрократической звена — районных администраций.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что губернатор Ровенской области Виталий Коваль рассказал о том, как удержать студентов в стране .

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