Без локальных конфликтов и с 4 районами: губернатор Ровенской области рассказал о последствиях административной реформы

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Лиля Воробьева
Глава Ровенской области Виталий Коваль рассказал о том, как произошел на Полесье второй этап административно-территориальной реформы, плюсы и минусы децентрализации в Ровенской области и уже налаженные коммуникации между главами местных общин и Ровенской ОГА, отвечая на вопрос политического эксперта Светланы Кушнир в интервью информационно-аналитическому порталу "Комментарии".
Виталий Коваль (фото из открытых источников)
По словам губернатора, на Ровенском полесье административное реформирование, когда определялись территориальные границы и центры четырех крупных районов вместо прежних 16, прошло гораздо спокойнее, без локальных конфликтов, чем на уровне базовом, когда формировались территориальные общины. Никаких проблем не возникало. Ранее, в Ровенской области было 16 районов, а сейчас на их базе создано четыре крупных района.
Как отметил Виталий Коваль, люди спокойно приняли такое разделение по той причине, что областная власть учла настроения и пожелания местных региональных элит по реформированию края.
Виталий Коваль активно поддерживает новых руководителей местных ровенских общин, которые хотят, решая те или иные рабочие проблемы, общаться сразу напрямую с ним и другими ответственными работниками Ровенской облгосадминистрации без промежуточного бюрократической звена — районных администраций.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что губернатор Ровенской области Виталий Коваль рассказал о том, как удержать студентов в стране .
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